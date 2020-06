Suurlähetystöllä on valmius käsitellä thaipoimijoiden viisumit pika-aikataululla – lisähenkilöstöäkin koulutettu

Aika poimijoiden saamiseksi käy jo tiukille, sillä metsämarjojen satokausi on lähellä. ''Armonaikaa on kolmisen viikkoa'', laskee Pohjoismaiden suurimman marjanjalostamon toimitusjohtaja Jukka Kristo.

Suomen Bangkokin-suurlähetystöllä on korotettu valmius käsitellä thaipoimijoiden viisumihakemukset heti, jos Thaimaan viranomaiset pyörtävät päätöksensä poimijoiden pääsystä Suomeen.

– Edustusto on varautunut käsittelemään viisumit tavallista nopeammassa aikataulussa ja kouluttanut myös lisähenkilöstöä tukemaan marjanpoimijaviisumeiden käsittelyä, kertoo suurlähettiläs Satu Suikkari-Kleven Lännen Medialle.

– Edustusto pystyy käsittelemään noin 250 marjanpoimijaviisumihakemusta päivässä, jos muiden hakemusten määrä säilyy rajallisena, Suikkari-Kleven sanoo.

Suomi keskeytti muiden Schengen-maiden tavoin tavanomaisen viisumihakemusten vastaanoton koronaviruspandemian takia maaliskuussa.

Keskeytys on voimassa yhä, mutta marjanpoimijoiden kohdalla on Suikkari-Klevenin mukaan tarkoitus tehdä erillispäätös heti, kun asia on Thaimaan puolelta selvä.

Lobbaus tuotti uudelleen harkinnan

Thaimaasta piti tulla Suomeen tänä kesänä edellisvuotta enemmän luonnonmarjojen poimijoita, kaikkiaan 3 000.

Koronapandemia sotki tilanteen. Ensin empi Suomi, ja sitten Thaimaan työministeriö ilmoitti, etteivät poimijat pääsekään Suomeen.

Juhannuksen alla tuli kuitenkin tieto, että Thaimaan viranomaiset harkitsevat päätöstään uudelleen.

Taustatyötä thaimaalaisten poimijoiden saamiseksi Suomeen ovat tehneet niin marjanjalostusyritykset kuin viranomaisetkin aina ulkoministeri Pekka Haavistoa (vihr.) myöten.

Haavisto keskusteli asiasta hiljattain Thaimaan ulkoministerin kanssa, mutta ei halua kommentoida tarkemmin keskeneräistä asiaa.

Yrittäjien usko koetuksella: "Ahdistavat yöt edessä"

Usko thaimaalaisten poimijoiden tuloon on jo koetuksella marja-alan yrityksissä.

– Marjasadon kannalta armonaikaa on kolmisen viikkoa, laskee Pohjoismaiden suurimman marjanjalostamon, lappilaisen Polarican toimitusjohtaja Jukka Kristo , joka on myös marja- ja riistatuotekonsernin enemmistöomistaja.

Myös marja-ala on lobannut poimijoiden saamiseksi Suomeen, mutta selkeää ratkaisua ei Kriston mukaan vielä ole.

– Aika on tiukilla, koska poimijoiden tulo ei käy kädenkäänteessä. Kiire alkaa olla byrokratian kannalta. Vähän ahdistavat yöt ovat edessä, huokaa Kristo.

Hallitusneuvos Olli Sorainen työ- ja elinkeinoministeriöstä vahvistaa, ettei uutta liikahdusta Thaimaan viranomaisten suunnalta ainakaan torstaihin mennessä ollut tullut.

Tuontia lisää, hinnat nousevat

Thaimaasta piti tulla Polaricalle noin 700 poimijaa. Thaimaalaiset ovat poimineet marjoja yritykselle vuosikaudet, niin kuin lukuisille muillekin marjanjalostajille vuodesta 2005 lähtien.

Ruokaviraston Marsi-raportin mukaan ulkomaalaiset, ja pääosin thaimaalaiset, poimivat Suomessa kerätyistä luonnonmarjoista viime vuonna noin 92 prosenttia.

Polarica suunnittelee nyt lisäävänsä marjojen ostopaikkoja Suomessa, mutta Kristo ei usko, että se riittää korvaamaan thaimaalaisia poimijoita. Marjasato sinällään näyttää kukinnan perusteella tässä vaiheessa hyvältä.

Yritys aikoo myös lisätä ostoja muun muassa Itä-Euroopasta. Yrityksellä on toimintaa Pohjoismaiden lisäksi myös Venäjällä ja Puolassa.

Tuontimarjankin hinta noussee.

– Itä-Euroopassa, Baltiassa ja Puolassa seurataan, mikä on Suomen ja Ruotsin tilanne. Jos poimijat eivät pääse tänne, se nostaa hintaa ylöspäin, sanoo Kristo. Thaimaa kielsi poimijoiden tulon myös Ruotsiin.