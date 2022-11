Suurpetoja ja metsäkiistoja – kuuntele tästä uusi Nälkämaasta-podcast

Saako susia tai karhuja metsästää? Riittääkö pohjoisen metsissä puuta kaikille?

Kainuun Sanomien uudessa Nälkämaasta -podcastissa erilaiset näkökulmat mahtuvat saman nuotion äärelle. Rönttösten ja nokipannukahvin kanssa tarjolla on koko Suomea puhuttavia aiheita Kainuun sydämestä.

Katso podcastin esittelyvideo:

Video: Jussi Pohjavirta

Ensimmäisessä jaksossa karhunmetsästyksestä keskustelevat Suomen luonnonsuojeluliiton Kainuun piirin suurpetovastaava Siiri Auvinen ja Kuhmon riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaaja Kimmo Piirainen . Kuuntele jakso tästä: