Suurta läpimurtoa odotellessa

Wendy and The Refugee Neverland

TV2 klo 22.20

★★ Bänditarinan Krisulla ja soittajapojilla on kriisin paikka. Kauan odotettu breikkaus uhkaa jäädä toteutumatta ennen kuin kolmekymppiä napsahtaa mittariin. Olli Ilpo Salosen pienen budjetin elokuvassa on kieltämättä aiheeseen sopivaa, repsottavaa indie-henkeä, mutta vielä enemmän joutavaa helsinkiläistä poukkoilua. Antaumuksella Minka Kuustonen kuitenkin potee keskusroolissa ikuista krapulaansa ja venytettyä nuoruuttaan. (Suomi 2017)

Erased

Hero klo 21.000

★★ Philpp Stölzlin ohjaama toimintajännäri on niitä, jotka tuntuvat turhan tutuilta, vaikkei ennen olisi nähnytkään. Lajin kliseet ovat ahkerassa kierrätyksessä, ja varsinkin suositut Taken -leffat. Liam Neesonin sijasta on Aaron Eckhartin vuoro olla entinen agentti, jonka pitää ottaa matsia konnien kanssa ja varjella tytärtään ( Liana Liberato ). Kansainvälisen salaliiton mylläkässä tulee vastaan myös epäilyttävä Olga Kurylenko . (USA 2013)

Oli aikakin

TV5 klo 22.00

★★★ Domhnall Gleeson tuli tutuksi Harry Potter -leffojen velhopoika Bill Weasleyna. Punapäinen irkku pääsi palaamaan fantasian puolelle Richard Curtisin romanttisessa draamakomediassa. Tim kuulee 21-vuotispäivänään, että hän on aikamatkaajien sukua. Niinpä hän singahtaa menneisyyteen parantamaan mahdollisuuksiaan soman Maryn ( Rachel McAdams ) suhteen. Häpeilemättömän mukavalle elokuvalle on helppo antaa ylipituus anteeksi. (Britannia 2013)