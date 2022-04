Sydäniskureiden määrä Kainuussa on heikko – tiedätkö mistä lähin löytyy ja kuinka sitä käytetään?

Sydänpysähdystilanteessa ohikulkija on usein ensimmäinen auttaja.

Kainuussa on valtakunnan keskiarvoon verrattuna heikosti sydäniskureita, ja sepelvaltimotaudin ilmaantuvuus on huomattavasti korkeampi kuin muaalla maassa, selviää Sydänliiton uudesta Sydänturvallinen Suomi -verkkopalvelusta. Sydänturvallisuuden taso on kaikista huonoin Sotkamossa.

