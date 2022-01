Syntymäpäivän kunniaksi 75 kilometriä latua

Reijo Pitkälä on juuri tullut keilaamasta. Se on hänen jokatorstainen tapa. Sen jälkeen on tapana juoda kahvit, joten Laina -vaimo laittaa sumpit porisemaan. Istumme muutamaa päivää aiemmin 75 vuotta täyttäneen miehen kanssa sohvalle juttelemaan hiihtämisestä. Pitkälä nimittäin…