Kotimaa

Syyttäjä selvittää, suojeliko poliisi Turussa raha-auton ryöstöä yrittäneitä – "Miksi näin vakavaa rikosta ei tutkittu ja kenen käskystä näin tapahtui?"

Julkaistu: 13.3.2020 klo 6:00

Turun vanhan arvokuljetusryöstöjutun alkuperäinen poliisitutkinta on erittäin sekava. Tutkinta on jätetty puolitiehen, merkittävä määrä tutkinta-aineistoa on kadoksissa ja käskyketjut poliisin sisällä ovat epäselvät. Asian selvittäminen rikostutkinnalla voi tyssätä virkarikosten vanhenemisaikoihin. Tällöin poliisihallinto joutuu päättämään, haluaako se selvittää epäillyt laiminlyönnit muilla tavoilla.