Tahdotko välttää kauppoja ja ravintoloita? – Yhä useampi tilaa nyt ruoat kotiin myös Kainuussa

Varautuminen koronaviruksen leviämiseen on näkynyt elintarvikkeiden ja muiden kotitaloustarvikkeiden hamstrauksena, vaikka kaupan ala on vakuuttanut, että tavaraa kyllä tukussa riittää.

Entäpä jos joutuukin tilanteeseen, että kauppaan ei itse voi mennä? Löytyykö Kainuussa kotiinkuljetuspalveluja?

Kolme kainuulaista kauppaa kuuluu K-Ruoka-verkkokauppaan. K-Market Lohtaja ja K-Market Reissumies Kajaanissa sekä Suomussalmen K-Market Herkkukirsikka kuljettavat verkossa tehdyt ostokset kotiin tai keräävät ne noudettaviksi. Kuljetuspalvelun hinta on kympin kieppeillä, ja itse noudettavan ostopalvelun hinta on muutaman euron.

K-Market Lohtaja on ollut mukana verkkokaupassa viime kesästä lähtien, mutta sen käyttö on ollut tähän asti vielä melko vähäistä. Kauppias Sari Kiviojan mukaan nyt tilanne on täysin muuttunut.

– Viikonlopusta lähtien tilaukset ovat lisääntyneet reilusti. Vielä olemme pystyneet kaikki tilaukset toimittamaan.

Myös Paltamon K-Market kertoo Facebook-sivuillaan, että kuljetus- ja noutopalvelu toimii heilläkin, vaikka eivät kuulukaan virallisesti K-ryhmän verkkokauppaan.

Osuuskauppa Maakunnalla verkkokauppaan mukaan lähteminen on vielä pohdinnassa, eikä sitä tähän hätään ole tarjolla edes erikoisjärjestelyin.

Maakunnan vähittäiskaupan toimialajohtaja Arto Mustonen toteaa, etteivät kaupat tällä aikajänteellä pysty reagoimaan erikoistilanteeseen. Mustosen mukaan myöskään Maakunnan ravintolapalveluissa ei ole aikomusta ryhtyä tarjoamaan ruoan kotiinkuljetuspalveluita.

Ravintolaruoan kotiinkuljetuspalvelu Foodoran kautta voi Kajaanista tilata annoksia muutamasta ravintolasta, mutta esimerkiksi Wolt ei toimi Kainuun alueella lainkaan.

Sotkamolaisen ravintola Messin yrittäjä Juho Härkönen polkaisi kuljetuspalvelun pystyyn ripeästi viime viikonlopun aikana. Kun ravintolan asiakasmäärät tipahtivat reilusti viime viikon lopulla, yrittäjän oli mietittävä vastavetoa tilanteelle.

– Mainokset kotiinkuljetuksesta saatiin nopeasti paikallislehteen verkkosivuille ja some-kanaviin. Ja heti oli lauantaina ja sunnuntaina menekkiä, Härkönen kertoo.

Hän on periaatteessa rajannut kuljetuspalvelun Sotkamon ja Vuokatin alueelle, mutta ajeli sunnuntaina Tipasojalle asti, kun "sattui aikaan olemaan." Kuljetuspalvelun hoitaa yrittäjä itse.

– Nollatuntipalkalla ajelen seitsemänä päivänä viikossa. Pienessä yrityksessä on rahat revittävä kaikesta mistä voi, jotta saa laskut ja palkat maksettua tällaisenakin aikana, Härkönen toteaa.