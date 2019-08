''Taidan ottaa nyt konjakin'', eläkeläinen Ebla Katainen tuumasi miehelleen perjantai-iltana Siilinjärvellä

Siilinjärven Hamulan kylässä asuu onnellinen nainen. Ebla Katainen on yksi paikkakunnan 50 uudesta Eurojackpot-miljonääristä.

– Köyhästä tuntuu hyvältä, eläkkeellä pari vuotta ollut Katainen kommentoi voittoa kotonaan.

– Vajaat kaksi miljoonaa euroa on suht sopiva summa, ettei pää mene sekaisin, hän naurahtaa.

Kataisen sisko Sissu Soininen hymyilee vieressä: sukuun se tuli! Mutta ei tässä vielä kaikki.

Kotikylällä ihan Kataisen lähellä asuu nyt toinenkin miljonääri, ja yksi kylältä keskustaan muuttanut nainen on myös varma miljonääri.

– Viikko sitten voitin samasta porukka-Eurojackpotista 50 senttiä, joten nyt tuli hiukan isompi summa. Yksi viikko en ehtinyt pelata ollenkaan, kun olin niin paljon marjametsässä. Onneksi se ei ollut tämä viikko.

Palataanpa perjantai-iltaan kello yhdeksän ja kymmenen väliin.

Mutta ihan ensin on jätettävä kuponki: Katainen jätti 10 euron veikkauksensa tiistaina 20.8. tuttuun ruokakauppaan K-Supermarket Herkkupataan, joka sijaitsee Siilinjärven keskustassa. Kaikki 50 pelaajaa porukassa ovat osallistuneet kukin 10 eurolla.

Katainen tarkasteli perjantai-iltana netistä Eurojackpotin voittonumeroita ja kahlasi läpi tositelappuja. Ei mitään ensimmäisessä, toisessa eikä kolmannessa.

Neljäs lappu pysäytti. Siinä näytti olevan neljä plus kaksi oikein. Hetken päästä hän huomasi, että on siinä vielä se numero 18:kin.

– Kato nyt sinäkin, onko tämä oikein, Katainen totesi miehelleen, jolloin miehen kaveri höristi korviaan.

Katainen ja hänen miehensä totesivat yhdessä, että siinä on viisi plus kaksi oikein. Sitten piti selvittää, montako täysosumaa on. Yksi. Kertoimia kun alkoi laskea mukaan, alkoi valjeta lähes kahden miljoonan voittosumma.

– Sanoin miehelle, että taidan ottaa nyt konjakin. Otin kaksi yömyssyä ja uni tuli hyvin.

Lauantaina iltapäivällä Katainen palasi K-Supermarket Herkkupataan. Mediaa pyöri paikalla. Hän halasi kauppiaan kanssa.

– Olen ollut tyytyväinen tämän kaupan palveluun ja parkkipaikkoja riittää hyvin, Katainen kehuu suosikkikauppaansa.

Katainen pyytää katsomaan ympärille hänen pihassaan.

– Näethän, että mökin laudat pitäisi uusia. Nyt pitää miettiä, korjataanko tämä 1948 rakennettu tupa vai muutetaanko vaikka järven rannalle.

Lintujen ruokintaa hän ainakin aikoo jatkaa ensi talvena. Pihassa käy paljon pikkulintuja, niin kuin harvinainen harmaapäätikka ja kaunis punarinta. Ei tule linnuilla nyt olemaan puutetta hyvistä siemenistä.

Katainen on jo päättänyt , että antaa hyvät summat lapsilleen sekä lapsenlapsilleen. Sisaruksia Kataisella on seitsemän, ja heistä kaikki jo tietävät voitosta ja osan kanssa on juotu jo voittokahvitkin.

Siskokset tekevät joka kesä kesäreissun, ja ensi vuonna voi olla luvassa jotain ekstraa.

Mutta ei raha tee Kataista onnelliseksi, sen hän haluaa sanoa.

Hänellä on hyvät välit sisaruksiin ja lapsiin, ja hän on tottunut elämään säästeliäästi ja kierrättämällä.

– Jatketaan elämistä miehen kanssa niin, että ei tarvitse euroa venyttää.