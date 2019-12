Taiteilijoista juhlissa muun muassa näyttelijät Elina Knihtilä, Oona Airola ja Tommi Korpela

Kulttuuriväkeä edustivat Linnassa muun muassa näyttelijäpariskunta Elina Knihtilä ja Tommi Korpela . Korpela on ollut viime vuosina muun muassa elokuvissa Ikitie ja Häiriötekijä . Korpela on myös keskeisessä osassa rikossarjassa Bullets . Elina Knihtilä on toiminut myös Teatterikorkeakoulun näyttelijätyön professorina.

Sekä Knihtilä että Korpela näyttelivät vuonna 2008 valmistuneessa Putoavia enkeleitä -elokuvassa, joka kertoi kirjailijoiden Aila Meriluodon ja Lauri Viidan myrskyisästä liitosta. Aila Meriluoto kuoli tänä syksynä.

Kutsuttuna oli myös rovaniemeläinen elokuvaohjaaja Katja Gauriloff , joka on muun muassa tehnyt dokumentin Kuun metsän Kaisa , joka kertoo hänen isoäidistään, kolttasaamelaisesta Kaisa Gauriloffista . Dokumentti palkittiin vuonna 2016 parhaan dokumenttielokuvan Jussi-palkinnolla.

Kokkolalaissyntyinen näyttelijä Oona Airola on ollut viime vuosina suosittu kasvo valkokankaalla. Hän esitti muun muassa pääosan Markku Pölösen jälleenrakentamisesta kertovassa elokuvassa Oma maa . Airola sai parhaan naissivuosan Jussi-palkinnon Hymyilevä mies -elokuvasta.

Airola tuli Linnaan näyttelijäpuolisonsa Leo Honkosen kanssa.