Taiwan on koronatorjunnan malliesimerkki koko maailmassa – mitä 24 miljoonan asukkaan saarella on tehty oikein?

Kiinan rannikolla sijaitsevalla Taiwanissa on vahvistettu tähän mennessä vain runsaat 350 koronavirustartuntaa. Miten se on mahdollista noin 24 miljoonan asukkaan tiiviisti asutulla saarella? Esimerkiksi väkiluvultaan samankokoisessa mutta huomattavasti väljemmin asutussa saarivaltiossa Australiassa tartunta on varmennettu jo yli 5 500 ihmisellä.

Taiwanin menestystarinan syitä pohtii toimittaja James Griffiths laajassa artikkelissaan yhdysvaltalaisella uutiskanava CNN:llä.

Aasiaan erikoistuneen Griffithsin mukaan pääsyitä ovat taiwanilaisten aikaisemmat kokemukset ja niistä johtuva valmiustila. Taiwan osasi varautua koronaepidemiaan ja toimia heti.

Kun SARS-koronavirus alkoi levitä Guangdongin alueelta Kiinasta marraskuussa 2002, Taiwanista tuli seuraavana vuonna yksi pahimmista epidemia-alueista Hong Kongin ja Etelä-Kiinan ohella.

Epidemian hellitettyä saarella päätettiin ryhtyä toimiin, jotta vastaava ei toistuisi. Taiwaniin perustettiin eräänlaiset viruspuolustusvoimat.

Järeät keinot käyttöön heti

Kokemuksista viisastuneina taiwanilaiset alkoivat rutiininomaisesti käyttää hengityssuojaimia heti, kun ensimmäiset uutiset uudesta koronaviruksesta alkoivat levitä vuodenvaihteessa 2019-2020.

Myös Taiwanin korkeatasoisena pidetty terveydenhuoltojärjestelmä reagoi heti. Näistä toimista kertoo maailman laajalevikkisin lääketieteen aikakauslehti Journal of the American Medival Associaton (JAMA).

Kun maat muualla maailmassa pohtivat, millaisiin toimiin viruksen vuoksi pitäisi kenties ryhtyä, Taiwan oli jo asettanut alueelleen matkustuskieltoja, estänyt risteilyalusten pääsyn satamiinsa ja ilmoittanut sakottavansa karanteenimääräysten rikkojia ankarasti. Sama koski tahoja, jotka yrittivät levittää viruksesta "väärää" tietoa.

Viranomaiset käynnistivät oitis myös oman kasvosuojatuotannon ja poikkeuksellisen laajan testausjärjestelmän. Testattaviksi otettiin isolla otannalla myös riskiryhmiin kuulumattomia kansalaisia.

Taiwan auttaa nyt muita maita

CNN:n artikkelin mukaan tehokas ennaltaehkäisy ja tiukat torjuntatoimet ovat vahvistaneet Taiwanin kansainvälistä asemaa niin, että se ilmoitti keskiviikkona lahjoittavansa 10 miljoonaa hengityssuojainta ja muuta apua Yhdysvaltoihin, Italiaan ja Espanjaan sekä yhdeksään muuhun sellaiseen Euroopan maahan, joilla on diplomaattisuhteet Taiwaniin.

Kyse on myös poliittisesta eleestä. Taiwan ei ole pyrkimyksistään huolimatta itsenäinen valtio – eikä esimerkiksi Suomi tunnusta sitä sellaiseksi. Kiinalaisen määritelmän mukaan se on Kiinan kapinoiva maakunta, joka on liitettävä manner-Kiinaan ennemmin tai myöhemmin vaikka väkisin.

Tämän vuoksi Taiwan ei ole esimerkiksi Maailman terveysjärjestön WHO:n jäsen. Suuri ja mahtava Kiinan on estänyt sen jäsenyyden.