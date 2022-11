Takan lämmöllä sähkölaskut kuriin: Minna Lipposen perhe alkoi säästää energiaa

Kajaanilaisen Minna Lipposen perheessä on aina osattu säästää energiaa, mutta nyt kun sähkön hinta on tämän vuoden aikana noussut hurjiin lukemiin, on perheessä tehty aiempaa tiukempia ratkaisuja.

Lipponen kertoo, että sähkölaskut pompsahtivat hetkessä nelinkertaisiksi, joten…