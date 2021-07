Urheilu

Talouskurimukseen ajautunut Suunnistusliitto haluaa osuuden suositun kuntorastitoiminnan tuloista – toimitusjohtaja on huolissaan tulevaisuuden näkymistä: ''Helppoja ratkaisuja tähän ei ole''

Julkaistu: 9.7.2021 klo 9:35

Kilpaurheilun houkuttelevuus on vähentynyt ja harrasteliikunnan vetovoima kasvanut monissa lajeissa Suomessa. Suunnistuksessa on jo noin 40 vuoden historia kuntorastitoiminnasta, joten liiton toimitusjohtajan Mika Ilomäen mukaan vakiintuneita käytäntöjä on vaikea muuttaa esimerkiksi tulonjaossa.