Taloustieteen Nobel huutokauppateorian parantajille

Yhdysvaltalaiset taloustieteilijät Paul Milgrom ja Robert Wilson ovat voittaneet tämän vuoden taloustieteen Nobelin palkinnon huutokauppateorian parantamisesta ja uusien huutokauppamuotojen keksimisestä, ilmoitti Ruotsin tiedeakatemia maanantaina.

"Uudet huutokauppamuodot ovat kaunis esimerkki siitä, miten perustutkimus voi luoda keksintöjä, jotka hyödyntävät yhteiskuntaa", sanottiin akatemian lausunnossa.

"Huutokauppoja on joka puolella ja ne vaikuttavat päivittäiseen elämään. Tämän vuoden taloustieteen palkitut Paul Milgrom ja Robert Wilson ovat parantaneet huutokauppateoriaa ja keksineet uusia huutokauppamuotoja, jotka hyödyttävät myyjiä, ostajia ja veronmaksajia kaikkialla maailmassa", kerrottiin Nobel-palkinnon virallisella verkkosivustolla.

Huutokauppaa muun muassa päästöluvista

Uusia huutokauppamuotoja on käytetty muun muassa radiotaajuuksien, kalastusoikeuksien, lentokenttien laskeutumislupien ja hiilidioksidipäästöjen myymiseen.

Milgrom on 72-vuotias professori Stanfordin yliopistossa. Wilson on 83-vuotias emeritusprofessori Stanfordin yliopistossa.

Milgrom muotoili yleisen huutokauppateorian, joka ei huomioi vain yhteisiä arvoja, vaan myös yksityiset arvot, jotka vaihtelevat tarjoajasta toiseen.

Wilson osoitti, miksi rationaaliset tarjoajat asettavat tarjouksensa sen alle, mitä he pitävät yhteisenä arvona. Näin siksi, että he ovat huolissaan "voittajan kirouksesta", eli että he voivat maksaa liikaa ja hävitä.

Aiemmin taloustieteen Nobelin ovat saaneet muun muassa Paul Krugman ja Milton Friedman sekä suomalainen Bengt Holmström . Taloustieteen Nobel oli viimeisin palkinto tämän vuoden Nobel-sarjassa, jota on varjostanut koronaviruspandemia.

Kymmenen miljoonan Ruotsin kruunun (960 000 e.) suuruinen taloustieteen Nobel ei kuulu alkuperäisiin vuonna 1895 perustettuihin Nobel-palkintoihin. Sen perusti Ruotsin keskuspankki vuonna 1969.

Koronaviruspandemian vuoksi Tukholmassa ei järjestetä joulukuussa vuoden seurapiiritapahtumaa eli Nobel-illallisia.