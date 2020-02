Talviolympiafestivaalien alkuun tasan vuosi

Kello alkaa Kainuussakin käydä yhä tiiviimmin olympia-aikaa: Vuokatissa ja Kajaanissa järjestettävien vuoden 2021 Euroopan nuorten talviolympiafestivaalien alkuun on tänään tasan vuosi aikaa.

Kuuden lajin EYOF tuo Kainuuseen runsaat tuhat nuorta urheilijaa noin 40:stä maasta.

– Suomen joukkueeseen nimettäneen vajaat 80 urheilijaa. Koko joukkueen vahvuus on maksimissaan 115, arvioi Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön varajohtaja Leena Paavolainen.

7.-12. helmikuuta 2021 järjestettävien kisojen lajit ovat alppihiihto, ampumahiihto, hiihto, taitoluistelu, jääkiekko ja short track-kaukalopikaluistelu.

Alunperin ohjelmassa piti olla myös mäkihyppy ja yhdistetty, mutta jäävät pois hyppyriongelman vuoksi. Vuokatinvaaran HS100-hyppyrimäki ei ole enää arvokisakunnossa.

EYOF on tärkeä palanen olympiakomitean kisapaletissa. Kuluvan olympiadin ohjelmassa on yhteensä 15 erilaista monilajitapahtumaa, joihin osallistuu tuhatkunta suomalaista urheilijaa ja yhteensä noin 2 000 joukkueen jäsentä.

Perinteisesti olympiadin merkittävimmät kisat ovat kesä- ja talviolympialaiset sekä paralympialaiset. Viimeisin kisatapahtuma on Lausannessa tammikuussa järjestetyt nuorten olympialaiset, joista Suomi saavutti kolme mitalia. Yksi mitalisteista oli yhdistetyssä hopeaa voittanut Vuokatti-Ruka-urheiluakatemian Perttu Reponen.

– Nuorten kisoja ei lähestytä menestyspää edellä. Ne ovat tärkeä osa nuoren urheilijan kasvua ja kehitystä, sieltä haetaan oppia kansainvälisestä vaatimustasosta. Tavoitteena on tukea nuoren matkaa kohti menestystä aikuisten arvokisoissa, sanoo Paavolainen.

Suomalaisilla tulee olemaan EYOF-kisoissa merkittävä kotietu, sillä moni joukkueen jäsen pääsee Vuokatissa kilpailemaan hyvin tutuissa olosuhteissa. Taustatukikin on taattu, sillä Vuokatti-Ruka urheiluakatemian ja Vuokatin olympiavalmennuskeskuksen valmentajilla on vahva rooli EYOF-joukkueessa.

– Vuokatti-Ruka-kokonaisuuden valmentajat eivät tulevaisuudessa ole mukana vain arjen valmennuksessa vaan ovat osa suomalaista huippu-urheilua myös kilpailutapahtumassa, kertoo olympiakomitean lajiryhmävastaava Janne Vuorinen. Sotkamolainen Vuorinen tulee toimimaan Suomen EYOF-joukkueen joukkueenjohtajana.

EYOF-lajeissa käydään tänä talvena myös testikilpailuja. Alppihiihtäjät ovat Vuokatissa jo kisailleet ja seuraavana vuorossa ovat lumilautailijat. Maaliskuussa järjetettävät Barentsin kisat ovat EYOF-organisaatiolle hyvä testitilaisuus.

Olympiakomitean kisatiimin vetäjänä Paavolainen kantaa myös ison vastuun ensi kesän Tokion olympiaisiin liittyvistä valmisteluista. Urheilijat ja valmentajat tekevät työtä tahoillaan, mutta taustallakin tapahtuu paljon.

– Valmistelut ovat juuri nyt kiivaimmillaan, käsillä ovat muun muassa logistiikka, matkustaminen ja rahtiasiat. Ensimmäiset tavarakontit lähtevät maailmalle maalis-huhtikuussa, Paavolainen kertoo.

Tulevan olympiajoukkueen kooksi Paavolainen ennustaa runsaat 50 urheilijaa.

– Mennään samoissa kuin Riossa, jossa oli 54 urheilijaa 16 lajissa.

Joukkuevalinnat ovat pahasti auki, sillä isossa osassa lajeja karsinnat ovat vielä kesken. Esimerkiksi uinnissa, golfissa ja yleisurheilussa karsintaikkuna on auki kesäkuun loppuun saakka.

Olympiakomitea noudattaa joustavan valinnan periaatetta ja tulee täydentämään joukkuetta kuukausittain. Viimeinen valintapäivä on 6. heinäkuuta.

Kisajoukkueeseen on valittu seitsemän urheilijaa. Lisäksi lunastettuna on kaksi maapaikkaa ja tulosrajan rikkoneita urheilijoita on neljä.

Kuluvan olympiadin kymmenen mitalin tavoitteesta puuttuu vielä neljä mitalia.

– Reaaliaikaiseen tilastoseurantaan pohjautuva tulosennuste lupaa tällä hetkellä 1,45 mitalia eli kirittävää on, Paavolainen myöntää.

– Paralympiapuolella ollaan paremmin ennusteessa kiinni.

Olympiakomitea järjestää ensimmäisen kerran historiansa aikana eri lajien yhteisen valmistautumisleirin. Suurin osa joukkueen urheilijoista matkustaa Tokioon Sagassa järjestettävän valmistavan leirin kautta.