Talvisodan päättymisen 80-vuotispäivää vietetään perjantaina

Kajaanissa talvisodan päättymisen 80-vuotispäivää muistetaan kaikille avoimissa muistotilaisuuksissa Kajaanin pääkirkossa ja Kaukametsän salissa perjantaina 13. maaliskuuta.Tilaisuuksien suojelijana on tasavallan presidentti Sauli Niinistö .

Seppeleenlasku- ja kynttilöiden asettaminen kirkkopihalla alkaa kello 17.50. Kenttähartauden pitää kenttäpiispa Pekka Särkiö , puheen pitää KaiPr:n komentaja, prikaatikenraali Tuomo Repo . Kirkkopihalta siirrytään muistotilaisuuteen Kajaanin kirkkoon.

Kirkossa tervehdyksen tuovat Kainuun kunnista Kuhmon ja Suomussalmen edustajat, kaupunginjohtaja Tytti Määttä ja Suomussalmen kunnanjohtaja Erno Heikkinen . Muistotilaisuudessa esitetään kuoromusiikkia ja lausuntaa.

Kirkosta siirrytään Talvisodan päättymisen muistotilaisuuteen Kaukametsä-saliin. Kahvitarjoilu kaikille kello 19.30 alkaen ennen juhlan ja konsertin alkua.

Muistotilaisuuteen tervehdyksen tuo maakuntajohtaja Pentti Malinen ja juhlapuheen pitää puolustusministeri Antti Kaikkonen . Sotaveteraani Pauli Kukko ja keskuskoulun musiikkiluokkien kuoro esittävät "Veteraanin iltahuuto" -laulun.

Paikalla olevat sotaveteraanit, lotat, sotilaspojat ja pikkulotat huomioidaan.

Konserttiosuudessa esiintyy Lapin Sotilassoittokunta solistinaan Mika Nisula .

Talvisodan päättymisen 80-vuotispäivän tilaisuuksia on valmistellut laajapohjainen, vapaaehtoisista koostuva järjestelytoimikunta. Siihen ovat kuuluneet eri veteraanijärjestöjen ja kiltojen, Kajaanin kaupungin, Kajaanin evankelisluterilaisen ja ortodoksisen seurakunnan, Kainuun prikaatin, Kainuun rajavartioston, Kainuun Lausujien, Kainuun Kirjailijoiden ja partiolaisten edustajat. Kahdeksatta kertaa järjestettävien talvisodan muistotilaisuuksien teemana on "Talvisodan 105 kunnian päivää".

Paltamossa muistetaan talvisodan päättymistä muistohartaudessa ja muistotilaisuudessa perjantaina.

Muistotilaisuus alkaa kynttilöiden sytyttämisellä Paltamon sankarihaudoille kello 17 ja seppeleiden laskulla sodissa kaatuneiden muistomerkeille.

Muistohartaus on Paltamon kirkossa kello 17.45 alkaen. Tämän jälkeen on muistotilaisuus tarjoiluineen seurakuntakeskuksessa. Juhlapuhujaksi on lupautunut kansanedustaja Tuomas Kettunen , joka on syntyjään paltamolainen.

Paltamossa muistotilaisuuden järjestelyistä vastaavat Paltamon kunta, Paltamon evankelisluterilainen seurakunta, paikallisten maanpuolustusyhdistysten ja veteraanijärjestöjen ja yhdistysten jäsenet.

Talvisodan päättymisen muistopäivä pe 13.3.