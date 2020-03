Talvisodan päättymisen muistojuhlallisuudet saattavat kutistuvat - muutoksia luvassa

Perjantaina 13.3. tulee kuluneeksi tasan 80 vuotta talvisodan päättymisestä.

Helsinkiin Senaatintorille on suunniteltu yleisötapahtumia muistopäivän johdosta. Nyt tapahtumiin on tulossa muutoksia ja tiukennuksia koronaviruksen takia.

Tarkemmat tiedot saadaan myöhemmin iltapäivällä.

Kaikkien luterilaisten, ortodoksisten ja katolisten kirkkojen kirkonkelloja soitetaan perjantaina kello 10.55–11.00. Tähän tuskin tulee muutosta.

Kirkonkellojen soitolla muistetaan hetkeä, jolloin sota päättyi. Suomen ja Neuvostoliiton välinen rauhansopimus astui voimaan 13.3.1940 kello 11.00.

Sodan päättymisen muistoksi Helsingin tuomiokirkon portaille sytytetään 105 kynttilää, yksi marraskuun 30. päivä 1939 alkaneen sodan jokaiselle päivälle.

Sodan päättymisen muistohetken Helsingin tuomiokirkossa piti olla yleisölle avoin tilaisuus.

Nyt valtioneuvoston kansliassa mietitään, pidetäänkö tilaisuus avoimena.

Koronaviruksen leviämisen kannalta vaakalaudalla on Helsingin Senaatintorilla tarjottavat muistopäivän kahvit. Kahvin lisäksi ohjelmaan on merkitty musiikkia, keskusteluja ja lyhyitä puheenvuoroja.

Kahvituksen järjestää valtioneuvoston kanslia, mutta tarjoilusta vastaavat yhteistyössä sotilaskotisisaret. Luvassa on ilmaiset kahvit ja sotkun munkit. Kahvitilaisuuden pitäminen on nyt avoin.

Valtioneuvoston kanslia järjestää muistohetken yhdessä veteraanijärjestöjen kanssa. Jo nyt valtioneuvoston kansliaan on tullut runsaasti yhteydenottoja. Moni on odottanut tilaisuutta pitkään, ja on luonnollisesti harmissaan, jos juhlallisuudet joudutaan perumaan.

Kansanedustaja Timo Heinonen (kok.) kertoi facebook-sivuillaan, että talvisodan päättymisen muistoseminaari Panssarimuseolla on peruttu. Seminaarille etsitään uusi ajankohta, kun korona-tilanne helpottuu.