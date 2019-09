''Tämä parlamentti on kuollut'' - Britanniassa parlamentti koolle kiivaissa tunnelmissa, Boris Johnson puhuu illalla

Oppositiojohtaja Corbynin mukaan parlamentin päätehtävä on nyt estää sopimukseton brexit, ei syrjäyttää pääministeri.

Britanniassa parlamentin alahuone on aloittanut istuntonsa tiistaina iltapäivällä. Yli kaksi viikkoa kestäneen, pääministeri Boris Johnsonin määräämän istuntotauon katkaisi korkeimman oikeuden tiistainen tuomio.

Johnson yritti jäädyttää parlamentin toiminnan viideksi viikoksi, mutta oikeus tuomitsi teon laittomaksi. Oppositiojohtaja Jeremy Corbyn on vaatinut Johnsonia pyytämään anteeksi kuningatar Elisabetilta, joka vahvisti parlamentin jäädyttämisen hänen pyynnöstään, sekä Britannian kansalaisilta.

Johnsonin odotetaan The Guardianin mukaan puhuvan illalla klo 19 jälkeen Suomen aikaa. Kaksi kuukautta maata johtanut pääministeri aikoo ainakin kommentoida oikeuden tuomiota.

Oikeuden tuomio sai Reutersin mukaan Johnsonin keskeyttämään virkamatkansa New Yorkiin, josta hän palasi Lontooseen tänään. New Yorkissa Johnson torppasi häntä kohtaan esitetyt erovaatimukset ja sanoi, että Britannian EU-ero tapahtuu 31. lokakuuta, "tuli mitä tuli".

Johnsonin neuvonantaja suomi edustajia

Parlamentin istunnossa oikeuskansleri ja Johnsonin lainopillinen neuvonantaja Geoffrey Cox sanoi hallituksen noudattavan ennen istuntotaukoa säädettyä lakia, joka estää sopimuksettoman brexitin mahdollisuuden.

Myös Coxille on esitetty erovaatimuksia. Häntä on syytetty kuningatar Elisabet II:n harhaanjohtamisesta istuntotaukoon liittyvissä kysymyksissä. Cox sanoi hallituksen uskoneen toimivansa lain mukaan.

Cox sai edustajilta huutomyrskyn, kun hän kritisoi alahuonetta uusintavaalien estämisestä ja brexitin hidastamisesta. Ennen istuntotaukoa Johnson esitti kahdesti uusintavaaleja, mutta hävisi työväenpuolueen vetäydyttyä äänestyksestä. Hän toisti tiistaina Britannian tarvitsevan vaaleja.

– Tämä parlamentti on kuollut. Sen ei pitäisi enää istua täällä. Parlamentilla pitäisi olla rohkeutta kohdata äänestäjät. Mutta ei sillä ole, Cox sanoi.

Labour-työväenpuolueen johtaja Corbyn sanoi BBC:lle, että hallituksen kaatamisen ja uusintavaalien aika on sitten, kun sopimuksettoman brexitin uhka on väistynyt.

Brexit yhä umpisolmussa

Britannian kolme vuotta jatkuneelle brexit-väännölle ei vieläkään näy loppua. Johnson on sanonut, että Britannia lähtee erosopimuksella tai ilman. Parlamentin enemmistö vastustaa sopimuksetonta brexitiä.

Parlamentti jäi Johnsonin määräämälle istuntotauolle reilut kaksi viikkoa sitten, mutta ehti sitä ennen saada läpi sopimuksettoman brexitin estävän lain. Sen mukaan Johnsonin tulee hakea lykkäystä brexitille, jos parlamenttiedustajat eivät äänestä sopimuksettoman eron puolesta 19. lokakuuta mennessä.

Corbyn sanoi, että hän ja muut oppositioedustajat aikovat varmistaa, että Johnson noudattaa lakia, kertoi Reuters.

– Meillä ei ole yksinkertaisesti varaa odottaa 19. lokakuuta saakka sitä, kieltäytyykö pääministeri jälleen noudattamasta lakia, sanoi liberaalidemokraatteja johtava Jo Swinson .

Kun toimittajat kysyivät Johnsonilta New Yorkissa, kuinka hän aikoo ohittaa lykkäystä vaativan lain, hän ignoorasi kysymyksen ja sanoi brexitin toteutuvan 31. lokakuuta, "tuli mitä tuli".

Johnson on toistuvasti sanonut, että hän on toiveikas uuden erosopimuksen solmimisessa EU-maiden kanssa. EU:n viesti kuitenkin on, ettei Britannia ole esittänyt vaihtoehtoja erosopimuksessa kynnyskysymykseksi nousseelle backstop-mallille.