Tämän takia eduskuntaan palannut Halla-aho ei halunnut ulkoasiainvaliokunnan johtoon: ''Siitä tulisi lyömäase minua vastaan''

Kun eduskunnan syysistuntokausi keskiviikkona alkaa, perussuomalaisten Jussi Halla-aho ottaa paikkansa salin oikean reunan keskivaiheilla.

– Eturivissä häiritsisi koko ajan, mitä selän takana tapahtuu, EU-parlamentista takaisin eduskuntaan palannut puoluejohtaja sanoo.

Eduskuntavaalien äänikuninkaalle olisi voinut kuvitella löytyvän myös valiokunnista parempia paikkoja kuin hallintovaliokunnan ja suuren valiokunnan rivijäsenyys.

Ulkoasiainvaliokunnan johtoon puolue nimesi Mika Niikon (ps.) ja hallintovaliokunnan johtoon Halla-ahon läheisen työparin Riikka Purran (ps.). Lakivaliokuntaa johtaa Leena Meri (ps.).

Halla-aho perustelee valiokuntapuheenjohtajuuksien ulkopuolelle jättäytymistään toimintavapauksiensa turvaamisella. Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajuus synnyttäisi jatkuvasti kysymyksiä siitä, mitä siinä tehtävässä oleva kansanedustaja voi sanoa.

– Sanomisiani kytätään aika tarkkaan, ja siitä tulisi lyömäase minua vastaan. Toisaalta ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajalla on paljon edustustehtäviä ja ulkomaanmatkoja, mikä haittaisi fyysisestikin toimimistani puolueen puheenjohtajana ja päivänpoliittisena keskustelijana.

Halla-aho joutui vuonna 2012 eroamaan hallintovaliokunnan puheenjohtajan paikalta saatuaan blogi-kirjoituksistaan sakkotuomion ja kommentoituaan sitä tavalla, jota muiden puolueiden johtajat eivät hyväksyneet. Hän kertoo ottaneensa nyt huomioon myös sen, että paluulla samaan tehtävään olisi nähty symbolista merkitystä ja häntä pyrittäisiin jälleen savustamaan tehtävästä.

– Se aiheuttaisi turhaa päänsärkyä kaikille osapuolille. Mutta kyllä siinä enemmän painoi se, että hallintovaliokunnan puheenjohtajuus häiritsisi puolueen puheenjohtajan tehtäviä ja päinvastoin.

Vaihtoehto kaikille muille

Suurimpana oppositiopuolueena perussuomalaisten tehtävänä on Halla-ahon mukaan tehdä hallituksen virheellinen politiikka läpinäkyväksi ja murtaa vaihtoehdottomuuden illuusio. Hän luetteli eduskuntaryhmän kesäkokouksessa teemat, joissa puolue on vaihtoehto kaikille muille.

– Sisäinen turvallisuus, maahanmuutto, yhteisten rahojen käyttö, ilmastopolitiikka, oikeusvaltio ja sananvapaus, kansallisvaltion tulevaisuus ja tavallisen ihmisen rooli omassa maassaan ovat äänestäjillemme tärkeitä.

Maalintekopaikkaa Halla-aho odottaa eduskunnassa etenkin siitä, jos keskusta lähtee hallituksessa vihervasemmiston aisankannattelijaksi säilyttääkseen oman hallituspaikkansa.

– Erittäin kunnianhimoinen ilmastopolitiikka, teollisuusvihamielisyys ja hyvin liberaali maahanmuuttopolitiikka ovat vaikeita asioita keskustan ydinkannattajille.

Peruslähtökohdista ei tingitä

Kysymys yhteistyöstä toiseksi suurimman oppositiopuolueen kokoomuksen kanssa riippuu Halla-ahon mukaan enemmän kokoomuksesta.

Hän on pannut merkille, että asiasta käydään kokoomuksessa sisäistä keskustelua, vaikka kokoomuksen "sinivihreä siipi vihaa perussuomalaisia kuin ruttoa".

– Me olemme avoimia yhteistyölle mutta tietenkin tinkimättä omista peruslähtökohdistamme. Eikä meillä ole tässä tilanteessa mitään tarvetta tinkiä niistä.

Halla-ahon mukaan kokoomus joutuu nyt oppositiossa etsimään itseään ja ikään kuin vastustamaan monia asioita, joita se oli hallituksessa kannattamassa. On myös enneaikaista sanoa, miten perussuomalaiset suhtautuvat kokoomuksen väläyttämään talous- ja työllisyysvälikysymykseen.

– Se riippuu sen sisällöstä ja millaista yhteistyöhalukkuutta kokoomus osoittaa.

"Emme ole itsekritiikittömiä"

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo ja keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen ovat vaatineet perussuomalaisilta poliittiseen keskusteluun myös ratkaisuja eikä vain kritiikkiä.

– Meiltä on koko ajan tullut ratkaisuja. On toinen asia, jos ne eivät kelpaa, Halla-aho puolustautuu.

Häntä on myös vaadittu pitämään sananvapauden rajoja koettelevat kansanedustajat kurissa.

– Emme me ole itsekritiikittömiä, vaikka puolustamme omiamme. Vanhemmat kansanedustajat yrittävät opastaa nuoria välttämään kaikkein ilmeisimpiä ansoja ja sudenkuoppia sekä turhia ja typeriä virheitä.