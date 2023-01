Kainuu

Tamminäyttelyn pystytys alkaa torstaina, mutta "voi kauhia sitä hien määrää", kun kehät, turvarakenteet ja toimistot sunnuntai-iltana puretaan muutamassa tunnissa

Julkaistu: 5.1.2023 klo 7:00

Tamminäyttely järjestetään Kajaanissa jo 49. kerran. Se on jäänyt välistä vain yhtenä vuonna. Arvioitavina on reilut 1 500 koiraa per päivä. Viikonloppuna on tiedossa liikenneruuhkaa, koska prikaatilla on samaan aikaan kotiväenpäivä.