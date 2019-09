Tampereen ja Turun tunnin junat etenevät - Marin: Neuvottelut hankeyhtiöiden perustamisesta aloitetaan, valtio valmis pääomittamaan kumpaankin yhteyttä

Liikenne- ja viestintäministeriö aloittaa Helsingistä pohjoiseen kulkevasta pääradasta eli niin sanotusta Suomi-radasta ja Turun tunnin junasta neuvottelut kuntien ja muiden julkisomisteisten yhtiöiden kanssa hankeyhtiöiden perustamiseksi.

– Kyse olisi tässä vaiheessa siitä, että hankeyhtiöt olisivat suunnitteluyhtiöitä, korosti liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marin (sd.) tiedotustilaisuudessa tiistaina.

Hankeyhtiöiden alana ja tehtävänä olisi hankkeisiin liittyvä suunnittelu ja sen rahoittaminen rakentamisvalmiuteen asti. Suunnitteluvaiheeseen ja suunnittelun rahoitukseen osallistuminen ei ministeriön mukaan sido osapuolia hankkeiden rakentamisvaiheeseen tai rakentamisen rahoitukseen. Myös valtiovarainministeriö osallistuu neuvotteluryhmiin.

Marin toivoo, että kunnilla olisi valmius käydä neuvottelut syksyn aikana. Kuntien lisäksi Marin uskoo, että lentokenttiä ylläpitävä ja kehittävä, valtion omistama Finavia voisi tulla osalliseksi mukaan Suomi-radan hankeyhtiöön, koska lentokenttärata hyödyttäisi Finaviaa.

Yksityisiä toimijoitakaan ei suljeta pois suunnitteluun keskittyvistä hankeyhtiöistä pois, mutta Marin ei usko, että yksityisiä yhtiöitä ratahankkeet kiinnostavat tässä vaiheessa, kun hankkeiden suunnittelusta ei ole saatavissa tuottoja.

Esillä on ollut ja hallitusohjelmaan kirjattu myös itäinen nopea yhteys. Siitä liikenne- ja viestintäministeriö on Marinin mukaan käynnistänyt selvityksen ja vertailun itäisen nopean yhteyden linjauksesta. Alueen kunnat ovat olleet erimielisiä nopean itäradan linjauksesta.

– Raideyhteyttä edistetään yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa. Päätöksiä asiassa on mahdollista tehdä, kun selvitykset valmistuvat.

Selvitysten arvioitu valmistumisaika on keväällä 2020.

Suunnitteluun satoja miljoonia

Kolmen jättihankkeen hintalapuksi on laskettu yli 10 miljardia euroa. Turun tunnin junan hinta-arvio on 2,4-2,8 miljardia euroa. Suomi-radan hinta-arvio on noin 5,5, miljardia euroa. Summa sisältää lentoradan.

Suomi-radan suunnittelukustannukset ovat noin 150 miljoonaa euroa ja Turun tunnin junan 75 miljoonaa euroa. Turun tunnin juna on jo saanut suunnittelurahaa 40 miljoonaa euroa.

Hallitusohjelmassa linjataan, että hankeyhtiöiden ja keskeisen infran pitää olla julkisessa omistuksessa. Kahden hankeyhtiön omistajuus jakautuu niin, että valtio omistaa niistä 51 prosenttia ja muut osakkaat 49 prosenttia.

Valtio lupaa osakassopimusten jälkeen pääomittaa Suomi-rataa 76,5 miljoonaa euroa ja Turun tunnin junaa 38,25 miljoonaa euroa. Valtion pääomituksella katettaisiin 51 prosenttia hankkeiden arvioiduista suunnittelukustannuksista.

Valtio ottaa hankeyhtiöiden pääomittamiseen tarvittavat rahat viime hallituksen perustamalta Pohjolan Rautatiet Oy:ltä, jolle Juha Sipilän (kesk.) hallitus antoi Nesteen osakkeita, joiden myynnistä yhtiö sai sata miljoonaa euroa.

Koska varsinaiseen rakentamiseen?

Ratahankkeiden suunnittelu kestää esiselvitysvaiheen jälkeen 6-8 vuotta.

– Tämä hallitus ei ehdi tehdä rakentamispäätöstä, Marin sanoi.

Poikkeus voi olla Espoon kaupunkirata, joka irrotetaan hankeyhtiöistä. Espoon kaupunkiradan ratkaisut tehdään maankäytön, asumisen ja liikenteen eli MAL-sopimusmenettelyn yhteydessä.

Espoon kaupunkiradan kustannusarvio on 275 miljoonaa euroa. Jos MAL-neuvottelut edistyvät, hankkeen rakentaminen voisi alkaa. Espoon kaupunkiradan osalta on jo olemassa valmis ratasuunnitelma ja asemakaavoitus. Espoon kaupunkirata on edellytys Turun tunnin junan rakentamiselle.