Tamperelainen Kintulanlammi voitti – Ärjänsaari ylsi Vuoden Retkikohde -kilpailun finalisteihin

Vuoden Retkikohde 2020 yleisöäänestyksen voitti Tampereella sijaitseva Kintulammin retkeily- ja luonnonsuojelualue. Kilpailun finalistikuusikkoon kuului myös Ärjänsaari Oulujärvellä. Finalistit valitsi retkeilyalan ammattilaisista koostuva raati. Raadin puheenjohtaja Mikko Lamminpää kertoo, ettei kilpailu julkista retkikohteiden saamia yleisöäänimääriä. Nettiäänestyksessä annettiin yhteensä lähes 5 000 ääntä, joista voittaja keräsi 38 prosenttia. Tämänkertaisen kilpailun teemana oli ympäristömyönteisyys.

Kintulammin alue on vuonna 2018 vihitty retkeily- ja luonnonsuojelualue Tampereen Teiskossa. Se on laaja ja yhtenäinen aluekokonaisuus, joka kätkee sisäänsä monenlaisia metsiä, soita, kallioita, järviä ja pienvesiä. Kintulammin alueesta viidennes on suoalueita, jotka ovat tärkeitä sekä luonnon monimuotoisuuden kannalta että ilmastonmuutosta hidastavina hiilivarastoina.

Kintulammin metsien erityispiirre ovat ikivanhat, järeät ylispuumännyt eli aihkit, joista vanhimmat ovat jopa 300–400-vuotiaita. Alueella kasvaa runsaasti myös rauhoitettua kämmekkälajia, valkolehdokkia. Kintulammilla saattaa nähdä liito-oravan ja metson, joka viihtyy Kintulammin kaltaisissa laajoissa, yhtenäisissä metsissä.

Kintulammin retkeily- ja luonnonsuojelualueella on 16 kilometriä helppoja reittejä, joiden varrelta löytyy viisi tulipaikkaa. Kintulammin alue tunnetaan neljästä arkkitehtien suunnittelemasta laavusta, jotka ovat tulipaikkojen yhteydessä.

Alueen ominaispiirteitä ovat luonnonmukaisuus ja kierrätys; opastetolpat on hiillytetty lahoamisen estämiseksi ja reittimerkinnät on tehty keltamullalla. Täysin roskaton alue on tavoittanut kahden vuoden aikana yli 80 000 retkeilijää. Alueen saavutettavuutta on parannettu muun muassa syksyisten Luontonysse-kuljetusten avulla.

Voittaja saa palkinnoksi Suomen Messusäätiön myöntämän 5 000 euron stipendin, jolla on tarkoitus kehittää alueen retkeilypalveluita. Voittaja on julkistettu Helsingissä käynnissä olevilla GoExpo-messuilla.