Tänään äänestetään aluevaaleissa – Kainuussa valitaan 59 edustajaa aluevaltuustoon

Suomen ensimmäisissä aluevaaleissa on tänään varsinainen vaalipäivä. Aluevaaleissa valitaan edustajat 21 hyvinvointialueen aluevaltuustoon. Paikkoja on jaossa liki 1 400 ja niitä tavoittelee yhteensä yli 10 000 ehdokasta. Kainuussa ehdokkaita on 379, joista valitaan 59 edustajaa…