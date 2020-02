Tarinoita ilman sanoja vie metsään

Elsa Lankisen ja Sara Saxholmin aistimatka on vienyt syksyn ja talven mitaan kaikkien Kajaanin vanhusten hoivakotien asukkaat kuvitteelliselle metsäretkelle. Ensi sunnuntaina esityksen pääsevät kokemaan Generaattorilla muutkin.

Aitoja luontoelementtejä, käpyjä, sammalta, suopursuja, multaa. Pieni metsä puineen, nuotiopiiri kivineen, vettä. Taustalla luonnon äänet, lintujen laulu, tuohihelistin, tuulikellon kilinä, veden solina, järviruo’osta tehdyn soropillin sointi. Kielellä kuivatut puolukat ja mustikat.

Siinä aineksia Vaara-kollektiviin tuottamaan, Sara Saxholmin ja Elsa Lankisen esitykseen Tarinoita ilman sanoja. Sen myötä Kajaanin jokaisen julkisen ja yksityisen vanhusten hoivakodin ja palvelutalon asukkaat ja henkilökunta on viety syksyn ja talven aikana kaikkia aisteja koskettavalle metsäretkelle.

Puolen tunnin mittaisesta esityksestä on päässyt osalliseksi 350 ikäihmistä, joukossa myös sellaisia, joilla osa aisteista tai muisti on kadonnut.

Hoivakodin aulaan on pystytetty metsä nuotiopaikkoineen ja äänineen. Mahdollisuus kosketella vaikkapa multaa tai sammalta on niin voimakas elämys, että se on saanut jopa muistisairaat ihmiset puhumaan äkkiä lapsuudenkokemuksistaan, kuinka tehtiin majoja metsään.

Elsa Lankisen mukaan luonnon kokemisesta syntynyt ilo – jos kohta liikutuskin – on näkynyt vanhusten kasvoilla.

– Kyllä minä tykkäsin, me kun ollaan sellasia mettäkansan ihmisiä, on Lankisen mukaan yksi puhuttelevimmista suorista palautteista, minkä kiertueen tekijät ovat vanhuksilta saaneet.

Metsän äänet ovat keskeinen osa Tarinoita ilman sanoja -aistimatkaa. Tuulikellon helinää kuunteluttamassa Sara Saxholm. Kuva: Jenni Tuikka

Vanhukset ovat tulleet pienoismetsän äärelle rollaattorin avulla, pyörätuolilla tai heitä on tuotu jopa sängyssä. Ajatuksena on ollut herätellä kaikkia aisteja. Puhetta esityksessä ei ole, liikettä kylläkin.

– Kun lähdetään metsään retkelle, eihän siinä sanoja tarvita, Lankinen perustelee.

Retki on silti rituaalinomainen. Ehkä se tulee matkalle kuljettavista äänistä, ehkä metsässä kohdatuista eläimistä – esityksessä on näet mukana naamioteatteria. Kaikille yhteisen osuuden jälkeen Lankinen ja Saxholm ovat vielä käyneet sellaisten vuodepotilaana olevien vanhusten huoneissa, jotka eivät ole päässeet osallistumaan esitykseen muuten. Heille on viety katsottavaksi metsäkuva, kuultavaksi ääniä, tunnusteltavaksi metsän elementtejä.

Esityksen jälkeen jokainen hoivalaitos on saanut metsälahjan: kookkaan metsäkuvan sekä cd-levyn metsän äänistä, jotta kodeissa voidaan pystyttää vaikkapa pieni aistinurkkaus, missä pääsee palaamaan metsän tuntuun.

Lankinen ei tiedä, onko yhdessäkään hoivakodissa vielä metsänurkkausta.

– Mutta ainakin ne on otettu hyvin kiitollisina vastaan. Henkilökunta on myös kiitellyt myös vinkeistä, miten saadaan sammal säilymään tuoreena, suopursut tuoksuvina yli talven.

Metsäretkeä voidaan siten jatkaa myös omin voimin.

Elsa Lankinen (vas.) ja Sara Saxholm keräsivät ennen lumen tuloa metsästä elementtejä esitystä varten. Niiden avulla he ovat syksyn ja talven aikana vieneet vanhuksia kuvitteelliselle metsäretkelle. Kuva: Jenni Tuikka

Sen, että vanhukset ovat kokeneet esityksen hyvin positiiviseksi, vahvistavat myös Esperi hoivakoti Menninkäisen yksikön johtaja Ulla Määttä sekä Arvola-kodin johtaja Sirkka Ohtonen .

Esitys on vanhuksille juuri riittävän mittainen. Mahdollisuus painella sormin purkissa olevaa pehmeää tuoretta sammalta tai saada aistia suopursun tuoksu ovat selvästi ilahduttaneet vanhuksia. Ohtonen kertoo, että kun karhunaamari kasvoillaan ollut esiintyjä kävi pitkälleen maahan, kuului yleisöstä spontaani repliikki: "Siihen se köllähti".

– Ja koko esityksen ajan asukkaat kommentoivat tapahtumia, Ohtonen sanoo. Erityisen vaikuttavaa oli se, kun käytiin vielä ryhmäkodissa olevien muistisairaiden vuodepotilaiden luona ja miten ne tunteet ja tunnelmat kuvastuivat kasvoilta.

– Nämä meidän vanhuksethan ovat sen ikäisiä ihmisiä, että he ovat tehneet työtä luonnossa, kalastaneet, marjastaneet. Tunnetilat vaihtelivat, mutta enimmän siellä oli hymyä, heille tuli mukavia muistoja mieleen, Määttä kiittelee.

Ohtonen muistuttaa myös siitä, miten rauhoittava kokemus kaikkia aisteja herättelevä metsäretki oli.

Tarinoita ilman sanoja on Vaara-kollektiivin ensimmäinen ikäihmisille valmistettu kiertue-esitys. Projektin tavoitteena on tuoda taiteen ja luonnon voimaannuttavaa kokemista hoitolaitosympäristöön. Saxholm ja Lankinen keräsivät luonnon elementtejä ennen lumen tuloa ja niitä on vaalittu kylmässä ja kosteassa.

Projektia on rahoittanut Suomen kulttuurirahasto 9 000 eurolla ja Kajaanin kulttuuritoimi 3 000 eurolla. Loppurahoituksen on hoitanut Vaara-kollektiivi.