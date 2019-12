Tarinoita Kainuun historiasta, osa 10: Te tänään Tuonelan vieraaksi, minä huomenna

Tulee hetkiä, jolloin ihmisellä on halu ennustaa kuolemaa, omaa tai läheisten. Kainuussa kuolemanenteiden lukeminen ovat elävää kansanperinnettä. Enteiden todistusvoimaa lisää se, että kuolema on vieraillut merkin jälkeen. Vaikka aikaa olisi kulunut paljonkin, on merkin ja kuoleman yhteyteen uskottu.

Isäni kuoli elokuussa 2001. Kuoleman edellä suuri kuusi kaatui kesämökkimme takana ja ampiaiset yrittivät tehdä pesän asuinhuoneeseen. Kuolinpäivänään isäni siivosi mökin verannan, ja laittoi räsymatot poikittain ulko-oven eteen, ristin muotoon.

Ennusmerkit ovat perinteisiä, sillä kuolemantapauksen jälkeen kainuulaisessa talossa on aseteltu matot oven eteen poikittain, raidat poikkisuuntaan. Tästä vieras tiesi, että kuolema on vieraillut talossa. Myös eläinmaailman ja luonnon on uskottu käyttäytyvän erikoisesti kuolemaa ennen. Näkemys on animistinen. Luonto valvoo maailman tapahtumia ja vaikuttaa niihin.

Metsälinnut ovat tuoneet Kainuussa kuolinsanoman pihapiiriin ilmestyessään. Kuoleman viestin tuojina mainitaan useimmin metso, teeri, tikka ja käki. Eräs emäntä kertoi minulle: "Siinä ei paljo taivastella. Viikosta kahteen, ja se on selvä peli."

Kuulin kytömäkeläiseltä mieheltä, että muutama vuosi sitten hän linkosi lunta kotipihassaan, kun kaksi teertä lensi sydänmaalta aukion päälle. Toinen teeri jäi istumaan televisioantennin päälle ja toinen lensi pihlajaan. Perheenjäsenelle Topille tuli lähtö. Ja reilun vuoden kuluttua kuoli talon vanha isäntä.

Kerran teeri pyrähti keittokotaan, kun väisäläläinen isäntä oli siellä hommissa. Hän kuolla nytkähti niille lämpimilleen. Kuulin myös tikan koputtaneen erään talon ovenpieleen. Kuolema vieraili nopeasti viestin jälkeen. Toisessa talossa tikka teki vanhan pirtin päätyyn noin kymmenen sentin välein kaksi reikää. Vanhemmat kuolivat peräjälkeen. Jokunen vuosi sitten metso seikkaili Hyrynsalmen kirkonkylällä. Kyläläiset vahtasivat lintua ja pelkäsivät, että kenen pihaan se asettuu.

Myös puut antavat merkkejä kuolemasta. Ne pitävät kuulemma sellaista ääntä kuin jollekin lohkottaisiin ruumisarkun lautoja. Eräs mies ajoi velipoikansa kanssa puulanssin ohi. Mänty rakosi ja piti hirveän paukahduksen. Heidän isänsä kuoli hetken perästä. Yksi ukko kulki syyspimeällä parrupinon editse. Pinon toiselta puolelta kuului, kuin olisi kepillä riipaistu. Syntyi samanlainen kaiku kuin tyhjästä ruumisarkusta.

Kuolleiden edellä kerrotaan myös tyhjösten liikkuvan. Tuntuu kuin joku tulisi taloon, vaikkei kukaan tulekaan. Yksi emäntä istui aamiaispöydässä, kun ovi kävi ja vaatteet kahisivat. Ketään ei näkynyt. Seuraavana päivänä naapurin poika toi kuolinviestin.

Koirat ovat tuoneet kuolemanviestejä. Uskotaan, että jos koira nostaa päänsä ylös ja ulvoo oikein häijysti, niin että ääni menee läpi ruumiin, niin silloin tuodaan kuolemansanomia. Semmoinenkin uskomus on elänyt, että jos kirveellä halkoja hakatessa puulastut menevät ristiin, tietää se kuolemaa. Ennen uskottiin myös, että jos kaataa kotipihasta vanhan pihlajan, siitä seuraa kuolema. Pihlaja on pyhä puu.

Joillakin ihmisillä uskotaan olevan kyky nähdä enneunia. Unissa saatuihin symbolisiin viesteihin luottavat monet. Perimätietona liikkuu vaikkapa enneunikuva vanhoista hirsiseinistä. Ne merkitsivät vanhan ihmisen kuolemaa. Kirkkaiden hirsiseinien näkeminen taas tietää nuoren ihmisen kuolemaa.

Äitini enneuni kuoleman edellä ovat irtoilevat hampaat. Mitä edempää hammas irtoaa, sitä läheisempi ihminen kuolee. Vanhat sanovat, että "unet menevät päätä myöten, ja näkijä unen jäljessä."

Uskotko sinä enteisiin?

Lähde: Hiltunen Satu: Kenttätyöhaastattelut vuosina 2003–2007.

Toivelukemista joulun ajaksi

Koti-Kajaani julkaisee Satumaarit Myllyniemen (o.s Hiltunen) kirjoittaman Tarinoita Kainuun Historiasta -sarjan. Sarja julkaistiin ensimmäisen kerran kesällä 2009 ja sarjaa on siitä pitäen toivottu uudelleenjulkaistavaksi.

Tekijä näkee sarjansa suosion syynä sen, että se kertoo aidoista ihmisistä. Sarjassa on myös mystisiä aineksia, jotka sitoutuvat ihan tavallisiin arjen käytäntöihin.

"Ihmisiä kiehtoo tämäntyyppinen maailmankuva ja kansanomainen maailmanselittämisen malli."

Sarjan teemoina ovat terveyskulttuuri, kansanparannus, apteekkiperinne, maagiset tarinat, tietäjien toimet, alkoholin käyttö, kuolema, kateus, köyhyys ja karhu-uskomukset. Sarja kattaa ajanjaksoja 1800-luvun alusta 1900-luvun puoleen väliin. Sarjassa on mukana materiaalia Myllyniemen kirjoista Hevosenkengän muotoisia päiviä ja Rohtola.

12-osainen sarja jatkuu vuodenvaihteen tietämille saakka. Sarjan on kuvittanut Sari Hiltunen .