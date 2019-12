Tarinoita Kainuun historiasta, osa 3: Riien vihojen lepyttäminen, pakkasen lumoaminen ja muita parannuskonsteja

Ennen saatettiin vitsailla: "Lukematon ihminen kun ei pysty mihinkään. Sitä vain rupeaa kokeilemaan, mikä auttaisi. Koita ensin kylmää, ja jos se ei auta, niin koita lämmintä".

Sanonnassa on hiven käänteistä vaatimattomuutta, koska apu löytyi monesti läheltä numeromagialla höystettynä. Kokeile seuraavia reseptejä omalla vastuulla!

Ihottumat paranevat hetelevällä painelemalla. On vain tärkeää muistaa, ettei hetteeltä palatessa katso taakse, koska silloin "räähkä" tarttuu uudelleen. Känsät taas katoavat, kun niitä hankaa kirkon penkkiin niin kauan, että ne menevät valkeiksi. Känsiä parannetaan myös kuutamon valolla pesemällä.

Koi taas on paise, jonka parantamiseksi valmistetaan "kointukko" seuraavan reseptin mukaan: Sekoitetaan suolaa, näsiänmarjoja ja tupakkaa. Seoksen päälle lisätään rukiin tähkiä asettelemalla ne kolmeen nippuun, joissa kussakin on yhdeksän tähkää, eli yhteensä 27 tähkää. Tähkät kääritään ajoksen ympärille, ja päälle kääräistään väljä tuppo. Se valellaan kuumalla vedellä tai viinalla. Elukat, koit, nousevat heilumaan tähkien päihin. Siitä alkaa paise parantua.

Vyöruusuun voi vanhan kansan ruusunside auttaa. Kokoa sarkakankaan päälle hiven hamppua, tamman lantaa, näsiänmarjoja, hampun siemeniä, sinistä paperia, kultaa, kortevartisia kukkia, kamferitippoja ja tervaa. Kastele kääre viinalla. Laita vielä harsokangas ympärille ja harsi kokonaisuus yhteen. Valmistunut side laitetaan kipeän päälle.

Jos tuskallinen hammassärky vaivaa, porataan kolmihaaraisen lepän jokaiseen haaraan kolme reikää. Sitten kaivetaan kipeän hampaan ikenestä tikkuun verta. Jokaiseen reikään pannaan kolme tikkua. Lopuksi lykätään tiiviit tapit reikiin ja lähdetään pois taakse katsomatta.

Entisajan ihmiset sairastivat myös riisitautia. Apuna olivat punaiset, myrkylliset näsiänmarjat. Marjojen uskottiin poistavan "riienvihat". Survottiin 27 marjaa ja pantiin kostukkeeksi sylkeä. Voidetta laitettiin "riien syömän" päälle. Jos ihmisessä oli "riien vikaa", niin syöty kohta nousi rakoille.

Marjoja annettiin myös sisäisesti. Marjat rikottiin, sekoitettiin kermaan ja syötiin ensimmäisenä päivänä yksi marja, toisena päivänä kaksi, ja niin edelleen aina yhdeksänteen päivään saakka. Sitten palattiin takaisin syömällä yhdeksän marjaa aina yhteen saakka.

Vanhat uskoivat mielisairauden paranevan mittaamalla. Hulluuden taustalla oli "reväsintauti". Kun ruumis mitattiin leipälapiolla ja kiskaistiin symmetriseksi, saatiin reväsin korjattua. Mittaaminen auttoi myös kohmeloon.

Verenseisauttajiin on turvauduttu runsaassa verenvuodossa. Seisauttajille on mahti pysäyttää verenvuoto tahdonvoimallaan ja sulkusanoillaan, pitkienkin matkojen takaa. Vuoto tyrehtyy välittömästi, kun pysäyttäjä on saanut tiedon vuodosta vaikka puhelimitse ja on sanansa sanonut. Seisautuksen sanotaan tehoavan kaikkiin muihin paitsi niihin, joiden aika on täysi.

Verensulkusanat on annettu perintönä itseään nuoremmalle. Jos opettaa sanat itseään vanhemmalle, menettää kyvyn pysäyttää. Sanat pitää oppia yhdellä kertaa. "Pyssäötyssanat on taevaalliset ja ne on luettava hengessään, silloin veret säpsähtävät". Näin kertoi eräs vanha nainen minulle Kytömäellä. Hän antoi myös sanat: "Tuu taulas, tuki maha, marja sitelemähän. Ettei risku rinnoillesi, valu vaaterievuillesi. Keuhkot ovat sinun kammiosi ja sydän on sinun sijasi."

Jotkin vanhan kansan parannustavat ovat varsin runollisia. Lassi Kinnunen osasi kuulemma lumota pakkasen. Kun keväällä lumi suli, Kinnunen säilöi lunta hetteen pohjalle purkkiin. Hän pesi hetelumella paleltumat pois.

Kerrottiin myös, että joskus taivaalta tippuu pilveä maahan. Jos sitä löytää, otetaan sitä talteen viinan sekaan. Pilvi on hyvä lääke synnytyskipuihin.

Ukkini Eino Hiltunen kertoi parantavansa kipua kaatamalla kipeän päälle "tiineen akan kusta". Hän oli aikamoinen huuliveikko.

Lähteet: Hiltunen Satu: Kenttätyöhaastattelut 2004 ja 2006.

Toivelukemista joulun ajaksi

Koti-Kajaani julkaisee verkkosivuillaan Satumaarit Myllyniemen (o.s Hiltunen) kirjoittaman Tarinoita Kainuun Historiasta -sarjan. Sarja julkaistiin ensimmäisen kerran kesällä 2009 ja sarjaa on siitä pitäen toivottu uudelleenjulkaistavaksi.

Tekijä näkee sarjansa suosion syynä sen, että se kertoo aidoista ihmisistä. Sarjassa on myös mystisiä aineksia, jotka sitoutuvat ihan tavallisiin arjen käytäntöihin.

"Ihmisiä kiehtoo tämäntyyppinen maailmankuva ja kansanomainen maailmanselittämisen malli."

Sarjan teemoina ovat terveyskulttuuri, kansanparannus, apteekkiperinne, maagiset tarinat, tietäjien toimet, alkoholin käyttö, kuolema, kateus, köyhyys ja karhu-uskomukset. Sarja kattaa ajanjaksoja 1800-luvun alusta 1900-luvun puoleen väliin. Sarjassa on mukana materiaalia Myllyniemen kirjoista Hevosenkengän muotoisia päiviä ja Rohtola.

12-osainen sarja jatkuu vuodenvaihteen tietämille saakka. Sarjan on kuvittanut Sari Hiltunen .