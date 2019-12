Tarinoita Kainuun historiasta, osa 5: Levottomat vainajat

Mökkini Hyrynsalmella on mustanpuhuvan vaaran juurella. Yksin pimeinä talvi-iltoina ajatukset lähtevät välillä harhailemaan ja joudun totisesti koettelemaan pelkokertoimiani. Etenkin jos mieli vaeltelee kummitusjuttuihin, tarinoihin levottomista vainajista.

Kirkolla oli ennen reseptinsä vainajapelkoon. Kansaa opetettiin pelastautumaan pahan elämän eläneen, levottoman vainajan vainolta rukouksen ja ristinmerkin voimalla. Pakanat taas uskoivat, että kunnon karjahtelu säikäyttää kummitukset pois.

Uskovainen mies Nantte Tolonen Luvankylältä julisti 1960-luvulla, että jos maahan on kätketty murhattu ja siunaamaton ruumis, siinä on huomattu kummittelua. Rikoksen ilmitulemiseksi hän kehotti etsimään ruumiin, luut ja mahdolliset taikapussit ja hautamaan ne kirkkomaahan. Sitten luettiin Raamattua ja tosiuskovaiset manasivat. Silloin kummittelu lakkasi.

Toisaalta juuri hautausmaat ovat vanhojen tarinoiden kammottavia tapahtumapaikkoja. Siellä majailee kalmanväki: keijukaiset, kööpelit ja manalaiset. Vuonna 1857 syntynyt Aaku Romppainen on kertonut, että Ristijärven kirkon luona näkyi pieniä keijukaisia, raajarikkoja. Ne olivat murhattujen lasten henkiä, joita ei ollut kastettu ja siunattu haudan lepoon. Ne olivat rusikoituja, ja siksi ne näyttäytyivät.

Vanhat ihmiset uskoivat myös, että hautausmaalta saattaa tarttua kalma. Keho kipeytyy kosketuksessa vainajaan, ja erityisesti vainajan säikähtäminen edisti kalman tarttumista. Pelästyä ei saanut. Se sai kummitukset liikkeelle. Erityisen vaarallista oli kuolleen ihmisen vaatteen tai esineen säikkyminen. Kalma piti saada tuhotuksi, jottei se tarttunut eläviin.

Kaikki vainajan maallinen omaisuus sänkyä ja kampaa myöten vietiin kalmapuun juurelle ja poltettiin. Ruumiin pesuvedetkin heitettiin kalmapuun kostukkeeksi. Puusta ei saanut taittaa varpuakaan. Muutoin vainaja möykkäsi kuoltuaan.

Kainuussa kerrotaan myös tarinoita levottomista vainajista, jotka ovat näyttäytyneet pirun hahmossa vainajien keskellä. Pirut ovat houkutelleet ihmisiä itsemurhiin. Ne ovat ilmestyneet ihmisen kokoisina ja näköisinä, mutta alkaneet sitten venyä.

Eräs tarina kertoo, kuinka mies meni metsään nuora mukanaan aikeissa hirttää itsensä. Hän istui kannon nokkaan ja ajatteli, että tuossa on luja oksa, johon hirttäydyn. Silloin ilmestyi niin pitkä mies, että pää oli puiden oksien tasalla. Se sanoi, että "joudu pian niin autan. Minulla on kiire. On mentävä Ouluun. Siellä on akka kaivoon pantava."

Mies yöpyi Hoikan pirtissä. Puolen yön aikaan astui talon isäntä pirttiin. Isäntä alkoi venyä. Lopulta hän oli venynyt niin pitkäksi, että katsasteli orren yli. Silloin kertoja siunasi, ja isäntä hävisi. Aamulla miehelle tuotiin sana, että Hoikan isäntä oli omassa tallissaan kaulansa katkaissut.

Kuolemanradan varrella

Saksalaisten jatkosodan aikana rakennuttamaa kenttärataa Hyrynsalmelta Kuusamoon kutsutaan myös nimellä Kuolemanrata. Sen rakensivat sotavangit pakkotyönä, ja osalle heistä rata jäi viimeiseksi työmaaksi. "Kuolemanrata on pitkä hautausmaa. Siellä kummittelee", kerrotaan.

Riihelän Janne meni Hyrynsalmen asemalle hevosineen. Rautatievaunusta alkoi kuulua hätävalitus. Vaunusta kuului aluksi itkun sekaista vierasta kieltä. Janne huusi: "Puhukaa niin että minäkin ymmärrän!" Alkoi kuulua suomeksi: "Meitä on kuljetettu Ukrainasta asti ja meitä on rääkätty!"

Janne käänsi hevosensa ja kiirehti Vapaakirkon teltalle kertomaan tapahtumasta. Aamulla Janne meni uudelleen rautatievaunun luo ja kysyi: "Onko täällä väki kotona?".

Vaunu oli tyhjä.

Rapparit ryöstäjät kaijotkaa! Isoviha eli polttosota hävitti Kainuuta vuosina 1713-1721, ja rapparit kummittelevat edelleen

Hyrynsalmen Eksyttävään on menehtynyt rappareita. Edelleen jos paikkaan menee pitkänäperjantaina, kuulee hiihtäjän laskeutuvan rinnettä alas lammelle, mutta hiihtäjää ei näy missään.

Hiihtäjä tulee lähemmäksi ja lähemmäksi, ja kehä ympärilläsi pienenee ja ääni voimistuu. Äänet on moni kuullut.

Eräs ukko meni Eksyttävään sahaamaan koivuja. Kun hän oli saanut kasan sahattua, oli hänelle tuli tunne, että selän takana on toinen mies. Ukko kääntyi katsomaan, mutta ketään ei näkynyt.

Siunaamaton sielu siellä levottomana liikkuu. Se ei ole saanut vapautusta.

Eksyttävässä on nimetty paikkojakin kuolleiden rappareiden mukaan. Siellä on Kalloniitty, Venäläislammikko ja lähteen silmä nimeltään Kalmaköykämä.

Taru kertoo, että lähteeseen on upotettu venäläisiä.

Lähdevesi on kirkasta, mutta sen rannat ruosteen peittämät.

Kummituspelon kaikotus

Kummituspelkoon yön pimeinä tunteina voisi seuraava tarina auttaa:

Vasikanvaaralta Ukkolaan on puolenkymmentä kilometriä. Sotaveteraani Toivo Pyykkönen taivalsi matkan eräänä syyspimeänä yönä. Kinttupolulla, lähellä tuohipuroa, alkoi kuulua sellainen ääni kuin isoja rukkasia olisi lyöty yhteen. Toivo hiipi lähemmäksi.

Metsässä lehahti myös outo valkoinen hahmo. Toivo huomasi kuitenkin pian, että puoliksi lahonneesta koivusta oli iso tuohenkappale melkein irronnut, ja se läiskähteli puun runkoa vasten.

Lähteet: Suomen kansanrunousarkisto ja Hiltunen Satu, kenttätyöhaastattelut 2004 ja 2007.

Toivelukemista joulun ajaksi

Koti-Kajaani julkaisee Satumaarit Myllyniemen (o.s Hiltunen) kirjoittaman Tarinoita Kainuun Historiasta -sarjan. Sarja julkaistiin ensimmäisen kerran kesällä 2009 ja sarjaa on siitä pitäen toivottu uudelleenjulkaistavaksi.

Tekijä näkee sarjansa suosion syynä sen, että se kertoo aidoista ihmisistä. Sarjassa on myös mystisiä aineksia, jotka sitoutuvat ihan tavallisiin arjen käytäntöihin.

"Ihmisiä kiehtoo tämäntyyppinen maailmankuva ja kansanomainen maailmanselittämisen malli."

Sarjan teemoina ovat terveyskulttuuri, kansanparannus, apteekkiperinne, maagiset tarinat, tietäjien toimet, alkoholin käyttö, kuolema, kateus, köyhyys ja karhu-uskomukset. Sarja kattaa ajanjaksoja 1800-luvun alusta 1900-luvun puoleen väliin. Sarjassa on mukana materiaalia Myllyniemen kirjoista Hevosenkengän muotoisia päiviä ja Rohtola.

12-osainen sarja jatkuu vuodenvaihteen tietämille saakka. Sarjan on kuvittanut Sari Hiltunen .