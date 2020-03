Tarpeeton kuin roskalavalle viskattu mappi – koskettavassa dokumentissa työttömyyden herättämiä tuntoja kuvataan suoraan ja myötäeläen

Dokumenttiprojekti: Unelma työstä

★★★★ Jaana Semerin ja Sari Möttösen dokumentti kouraisee syvältä. Siinä työttömyyden herättämiä tuntoja kuvataan suoraan ja lämpimästi myötäeläen. Aiheen ympärillä kipuilevat akateeminen työtön, kulttuurin pätkätyöläiset ja entinen työministeri.

Suomessa noin miljoona ihmistä on joko työttömänä tai työskentelee osa- tai määräaikaisessa työsuhteessa. Heidän joukossaan ovat myös dokumentissa esiintyvät Johanna Tornberg, Tiina Käpylä ja Ruut Luoto .

Oikeustieteen tohtori Tornberg uskalsi vasta loppuun palamisen myötä myöntää itselleen, että työskennellessään juridiikan parissa hän, pehmeiden arvojen ihminen, toimi itseään vastaan.

– Semmoinenko tämä maa on, että tapellaan työelämässä, kuka jaksaa pisimpään? Ei voi olla niin, Tornberg pohtii.

Toivo ja epätoivo vaihtelevat, kun kuvataiteilija ja teatteritieteen maisteri Ruut Luoto yrittää sinnikkäästi työllistyä teatterialalle. Itkukin siinä välillä tulee.

Ministerin työn tuska

Entinen työministeri Jari Lindström (sin.) puhuu uupumisestaan ja tuo esiin työnsä ristiriidat ja tuskan, kun oli puolustettava sellaisiakin asioita, joista itse on eri mieltä.

– Tämä työ on epämukavuuden sietämistä. Sulla on jatkuvasti joku kriisi jossain menossa, Lindström kuvailee.

Katsoja viedään myös vaalitappion hetkiin ja ministerin viimeiseen työpäivään.

Pettymyksen kalsea pohjavire

Dokumentissa on näppäriä visuaalisia oivalluksia. Tarpeettomuuden tunnetta ilmennetään roskalavalle viskatuilla mapeilla ja työtuoleilla. Sohvan selkänojalle on levitetty tilkkutäkki Tiina Käpylän kotona: sellaiseksi hän kuvailee omaa työhistoriaansakin. Enää hän ei edes tiedä, mikä hänen ammattinsa on.

Vaikka taustalla on pettymyksen kalsea pohjavire, aistii puheista myös pienen toivon paremmasta. Josko sittenkin löytyisi työpaikka tai kokonaan uusi ala, jossa saisi kokea olevansa jälleen tarpeellinen? Syntyy vaikuttava dokumentti, joka iskee työelämän ja yhteiskunnan kipukohtiin.

TV1 klo 19.00

