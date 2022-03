Tartuntamäärät kasvussa kaikissa Kainuun kunnissa – Kuhmossa laajoja tartuntaryppäitä

Koronapandemia ei osoita hiipumisen merkkejä Kainuussa. Kainuun sote kertoo, että keskiviikkona ja torstaina todettiin yhteensä 305 koronatartuntaa.

Soten mukaan tartuntamäärät ovat edelleen kasvaneet edellisviikosta. Tartuntoja on myös eri puolilla Kainuuta. Esimerkiksi Kuhmossa on ollut laajoja tartuntaryppäitä kouluissa, mutta tulevan lomaviikon uskotaan kuitenkin helpottavan tilannetta.

Ilmaantuvuus kipusi Kainuussa jälleen yli 2000:n. THL:n tilastoissa se on Manner-Suomessa neljänneksi suurin. Piikkipaikalla on Etelä-Savo 3224. Kainuussa se on 2031.

THL kertoo, että Suomessa on perjatnaina raportoitu 7 185 uutta koronavirustartuntaa

Kainuun sote pyytää sekä kainuulaisia, että myös alueen matkailijoita huomioimaan kasvavat tartuntamäärät ja noudattamaan suosituksia, erityisesti maskin käyttöä ja turvavälejä. Koronatilanne Kainuussa ei ole ohi.

Sote suosittelee hakeutumaan koronatestiin, mikäli henkilö epäilee altistuneensa koronavirukselle tai hänelle tulee koronavirusinfektioon sopivia oireita. Myös kotitestien käyttöä suositellaan. Mikäli testi on positiivinen, tulos tulee mahdollisuuksien mukaan varmistaa virallisella terveydenhuollon testillä, mikäli henkilö tarvitsee tartuntatautipäivärahaa.

Yhteensä Suomessa on vahvistettu pandemian aikana noin 672 000 koronatartuntaa.