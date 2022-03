Tartuntariski on nyt suuri – maanantaina Kainuussa 259 koronatapausta

Koronaepidemian kiihtyminen jatkuu Kainuussa. Maanantaina todettiin 259 tartuntaa, joka on suurin tähänastinen päivittäinen lukema. Tartunnanjäljitys on edelleen ruuhkautunut ja vastausviive on kasvanut huomattavasti. Viime viikolla Kainuussa todettiin yli 1200 tartuntaa.

Koronaviruksen ilmaantuvuus 2731 on Kainuussa edelleen maan korkein.

Tartuntariski on suuri koko maakunnan alueella. Asukkaita ja alueella oleskelevia kehotetaan edelleen noudattamaan annettuja terveysturvallisuusohjeita ja määräyksiä.

Oireisena ei tule altistaa muita töissä, koulussa tai harrastuksissa, vaan sairastaa kotona ja tarvittaessa tulee hakeutua koronatestiin.

Henkilöstön poissaolot vaikeuttavat edelleen Kainuun soten toimintaa. Eilen poissa oli 157 työntekijää, joista koronan vuoksi 59.

Tilanne on vaikea useissa eri yksiköissä, joten kiireettömän toiminnan supistamisia jatketaan ja pyritään turvaamaan kriittisiä toimintoja.

Kainuun sote jatkaa tehostettua valmiustilaa poikkeuksellisen vaikean ja pitkään jatkuvan tilanteen vuoksi.

Kainuun koronakoordinaatioryhmä kokoontuu tänään käsittelemään maakunnan koronatilannetta ja linjauksia.