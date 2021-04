Kainuu on ollut pitkään koronaepidemian perustasolla. Ilmaantuvuus on kuitenkin noussut viimeisten tartuntojen myötä, ja on tällä hetkellä 27,8 (100 000 asukasta kohden 14 vuorokaudessa), tiedottaa Kainuun sote.

Kaikki alueen tartunnat ovat jäljitettävissä ja positiivisten testien osuus on 0,7 prosenttia.

– Huomenna alueen koronakoordinaatioryhmä käsittelee kokouksessaan tilannetta ja tekee linjaukset epidemiatason mukaisesti, kertoo Olli-Pekka Koukkari Kainuun sotesta.

Viime viikolla tartuntaryppäissä on ollut kyse sekä matkaillessa saaduista tartunnoista että vapaa-ajan kokoontumisista, jotka ovat laajentuneet työ- ja perhepiiriin. Lisäksi maahantulotesteissä on todettu tartuntoja ulkomaalaisilla henkilöillä.

– Tällä hetkellä elämme hankalaa vaihetta, jossa tartuntojen yleinen väheneminen sekä nopeasti koheneva rokotuskattavuus voivat aiheuttaa varomattomuutta. Kainuun kokoisessa väestössä epidemia kääntyy lukujen valossa nopeastikin heikoksi. Tämän vuoksi edelleen on jatkettava lähikontaktien rajoittamista ja muita varotoimia, muistuttaa pandemiapäällikkö Koukkari.

Koronarokotukset laajenevat tällä viikolla

Koronarokotuksiin Kainuussa lisätään uusia ryhmiä tästä viikosta alkaen. Seuraavana vuorossa ovat 60–70 -vuotiaat sekä sairautensa vuoksi riskiryhmien 1 ja 2 kuuluvat.

Kainuun sote tiedottaa tarkemmin rokotusryhmistä, ajanvarausohjeista ja AstraZenecan valmisteisiin liittyvistä järjestelyistä tiistaina 27.4.