Kotimaa

Tartuntatautilain muutos voisi sulkea laajasti vapaa-ajanpaikkoja, ja rajoituksia ja tilajärjestelyitä tulisi lisää – Hallitus pohtii tänään lakimuutosta

Julkaistu: 14.10.2020 klo 16:59

Hallituksella on tänään iltakoulu, jossa on esillä tartuntatautilain uudistus ja epidemiologinen tilanne. Opposition edustajat on kutsuttu mukaan. "Jos koronatilanne pahenee huomattavasti, niin viranomaisilla olisi uusia keinoja käytettävissä estää viruksen leviämistä."