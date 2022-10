Tarvitsetko lainaa nopeasti? Vakuudeton laina voi olla pelastuksesi.

MAINOS - MONEEZY.COM

Vakuudeton laina toimii parhaiten tilanteessa, jossa rahantarve tulee lyhyellä varoitusajalla ja on suuruudeltaan maksimissaan muutamia tonneja. Hakiessasi vakuudetonta lainaa sinun ei myöskään tarvitse selvitellä lainaavalle taholle syytä lainan ottamiseen. Mutta mikä sitten on vakuudeton laina ja kuka sitä voi hakea? Näihin kysymyksiin vastaamme alla, jatka siis lukemista.

Mikä on vakuudeton laina?

Vakuudeton laina on kulutusluotto, jonka saadaksesi sinun ei tarvitse kiinnittää omaisuuttasi lainan vakuudeksi tai pyytää esimerkiksi perheenjäsentä takaamaan lainaasi. Kulutusluottoja tarjoavat monet pankit ja rahoituslaitokset. Saat haettua sen nopeasti kotisohvaltasi verkon kautta. Voit myös helposti valita sinulle sopivan maksusuunnitelman.

Lainahakemuksen käsittely tapahtuu suurimmaksi osaksi automaattisesti hakemuksessa antamiesi tietojen perusteella. Tästä syystä saat lainan tilillesi jo muutaman päivän kuluessa hakemuksen lähettämisestä. Vakuudettomat kulutusluotot mahdollistavat monenlaisien hankintojen ja menojen rahoittamisen. Niitä haetaan usein rikkoutuneen kodinkoneen rahoittamiseen tai vaikka remonttibudjetin ylittyessä.

Voinko saada lainaa ilman vakuuksia?

Voit aina hakea lainaa, mutta sen saaminen riippuu lainanmyöntäjän vaatimuksista. Vaikka vakuudetonta lainaa mainostetaan helppona lainana jokaiselle, on silläkin ehtonsa. Jotta voit yleisesti saada lainaa, tulee taloutesi olla tasapainossa. Tämä tarkoittaa, että sinulla on mielellään säännöllisiä tuloja ja luottotietosi ovat kunnossa. On myös tärkeää varmistaa, että budjetissasi on tilaa lyhentää lainaa kuukausittain. Lisäksi kulutusluottoa voivat hakea vain täysi-ikäiset, Suomessa asuvat henkilöt.

Kun haet lainaa verkon kautta ja hakemuksesi arvioidaan algoritmin toimesta, on tärkeää, että luottotietosi ovat kunnossa. Tiedot kun haetaan rekisteristä automaattisesti. Jos sinulla on maksuhäiriömerkintä, voi tilanteesi parantua kertaheitolla tämän vuoden lopulla. Joulukuussa 2022 tulee nimittäin voimaan uusi maksuhäiriömerkintöjä koskeva laki, jonka jälkeen merkintä poistuu entistä nopeammin.

Valmistaudu lainan hakemiseen etukäteen

Kun suunnittelet lainan hakemista, on sinun hyvä selvittää ensin muutama asia. On erityisen tärkeää, että tiedät kuukausibudjettisi mahdollisimman tarkkaan. Näin varmistat, että haet maksukykyysi sopivaa lainaa. Lisäksi sinun tulee varmistua siitä, että haet lainaa vain tarpeesi mukaan. Vain näin voit varmistaa, että takaisin maksamasi summa korkoineen ei nouse tarpeettoman suureksi.

Ennen kuin sitoudut tiettyyn lainaa, kannattaa sinun vertailla eri vaihtoehtoja. Lainojen ehdot ja kulut saattavat vaihdella lainanmyöntäjästä riippuen. Vertailemalla eri lainoja ja lainanantajia huolellisesti varmistut siitä, että sitoudut varmasti tarpeeseesi sekä budjettiisi parhaiten sopivaan vaihtoehtoon.