Tarvitsetko remonttilainaa? Lue vinkit ja vältä ansat

Halusitpa sitten viimeistellä miesluolasi, rakentaa oman toimistohuoneen tai kunnostaa makuuhuoneesi, voi lainan ottaminen olla joskus ainoa keino rahoittaa remontti. Ensimmäistä vastaan tullutta lainatarjousta ei kannata kuitenkaan hyväksyä: vertaile ja hae pikalaina luotettavalta sivustolta, joka kilpailuttaa luotettavat lainanantajat rivakasti.

Jos etsit henkilökohtaista remonttiin kohdistuvaa lainaa tai luottoa, on olemassa etuja ja haittoja, jotka on otettava huomioon ennen päätöksen tekemistä. Henkilökohtaisissa lainoissa on paljon joustavuutta sen suhteen, mitä muutoksia voit tehdä ja mihin voit käyttää lainaamasi rahat.

Kun haet lainaa, tutustu eri vaihtoehtoihin. Kainuussa toimivien pankkien ja verkossa toimivien rahoituslaitosten lainoissa on erilaisia kuluja ja korkoja, joita he tarjoavat tällaisiin projekteihin.

Laske kustannukset etukäteen

Onko sinulla mielessäsi lainasumma hankettasi varten? Ennen kuin haet lainaa, on hyvä laskea hankkeen kustannukset. Varmista, että kaikki on selvillä ennen hakemuksen jättämistä, jotta voit tehdä kunnollisen ja mahdollisimman tarkan budjetoinnin.

Varmista, että otat huomioon kaikki rakennuttajan tai ammattilaisen sopimukseen sisältyvät mahdolliset muutostilanteet. Monet kodinomistajat innostuvat remonttihankkeistaan, joskus hieman liikaakin. Ole siis varovainen kustannusylitysten kanssa. Yksi vältettävä virhe on tarpeettomien parannusten tekeminen ja tämän myötä budjetin ylittäminen. Laskelmissa voi joskus jäädä kirjaamatta olennaiset kulut. Esimerkiksi työntekijät ja materiaalit eivät välttämättä ole ainoat kulusi. Tarvitset joskus muun muassa tarkastuksia, lupia ja suunnittelua, jotka vievät oman osuutensa.

Remonttia tehdessäsi sinun on aina laskettava budjettisi. On tärkeää olla realistinen kustannusten suhteen. Hyvä nyrkkisääntö on varata säästöistäsi tai mahdollisesta lainasta budjettiin vähintään 20 prosenttia ylimääräistä remontin arvioitujen kustannusten ohella. Tämä antaa sinulle liikkumavaraa odottamattomien kustannusten varalta. Istu alas urakoitsijasi kanssa ja käy ehdotettu budjetti läpi rivi riviltä. Varmista, että ymmärrät kaikki asiaan liittyvät kustannukset ja sen, että työn valmistumiselle on realistinen aikataulu. Ennakoimalla ja tekemällä tiivistä yhteistyötä urakoitsijasi kanssa voit varmistaa, että remontti pysyy budjetissa ja aikataulussa.

Vakuutukset kuntoon ajoissa

Talon kunnostaminen voi olla vaikeaa, varsinkin jos työmäärä on suuri. Mieti esimerkiksi mahdollisia seurauksia: jos hanke viivästyy, saatat huomata, että työ kestää viikkoja kauemmin kuin oletitkaan. Kun tarvikkeet viivästyvät, asiat vain pahenevat. Äläkä unohda sitä, että joudut asumaan vuokralla pidempään - ehkä jopa kuukausia - sillä aikaa, kun remontti valmistuu.

Monissa tapauksissa asunnon omistajat huomaavat tämän ongelman vasta, kun on liian myöhäistä. Ilman riittävää vakuutusturvaa he saattavat altistua riskeille sekä remontin aikana että sen jälkeen. Jotta et joutuisi tällaiseen tilanteeseen, varmista vakuutusfirman kanssa, että kotisi on riittävästi vakuutettu remontin ajaksi. Varmista samalla, että kaikilla palkkaamillasi urakoitsijoilla on asianmukainen vakuutus.

Lainan hakeminen remonttia varten voi olla siis järkevää, mutta ilman perehtymistä lainojen ja remonttien aiheuttamiin yllättäviin tilanteisiin sitä ei kannata tehdä. Pikalainojen vertailu on aina suositeltavaa, jos päädyt vakuudettomiin pikalainoihin remontin maksamisessa.