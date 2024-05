Kulttuuri

Windows95man on tänään viisufinaalissa. Kuva: JESSICA GOW

Tässä Euroviisufinaalin esiintymisjärjestys

Kainuun Sanomat

1. Ruotsi: Marcus & Martinus – Unforgettable

2. Ukraina: Alyona Alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria

3. Saksa: Isaak – Always On The Run

4. Luxemburg: Tali – Fighter

5. Hollanti: Joost Klein – Europapa

6. Israel: Eden Golan – Hurricane

7. Liettua: Silvester Belt – Luktelk

8. Espanja: Nebulossa – Zorra

9. Vi