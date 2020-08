Tässä remontti- ja sisustusohjelma, joka poikkeaa edukseen muista

Unelmakoti

★★★★★ Miten on mahdollista, että en ole remontti- ja sisustusohjelmien ystävänä aiemmin huomannut tätä sarjaa? Ruotsalaissarja Unelmakoti on aivan ihana löytö ja poikkeaa edukseen muista saman genren ohjelmista ainakin neljästä syystä.

Ensinnäkin ruotsalaisilla on niin pettämättömän hyvä maku. Toiseksi tässä on erilaisia kohteita moderneista arkkitehdin unelmista vanhan idyllin remontointiin.

Lisäksi sarja antaa hyvin realistisen kuvan remontoinnista ja rakentamisesta: mitä on elää sen keskellä, mitä ongemia voi tulla, kestävätkö hermot ja suhde.

Eikä tässä ole ärsyttävää tuotesijoittelua ja mainospuheita.

Tarjous lähti Thaimaan rantahietikolta

Sunnuntaina tv:ssä esitettävä 7. kauden 5. jakso on poikkeuksellisen elämänmakuinen. Lähtökohta on jännittävä. Frida ja Jonas halusivat talon idylliseltä 1930-luvun omakotitaloalueelta Tukholman liepeiltä. He hävisivät yhden tarjouskilpailun, ja nyt seuraava talo tuli myyntiin heidän lomaillessa Thaimaassa. He laittoivat tarjouksen menemään rantahietikolta, näkemättä kohdetta.

Talo oli paljon surkeammassa kunnossa kuin he luulivat. Lopulta vain alkuperäinen runko säästetään, kaikki muu saa lähteä.

Pienten lasten vanhemmat suhtautuvat projektiinsa ihailtavan rennolla asenteella, ja vähän turhan toiveikkaastikin, vaikka remontti on järisyttävän kokoinen.

Aikataulut painavat päälle, ja on pakko lähteä väliaikaisesta asunnosta. Katsojaa todella säälittää, kun perhe joutuu muuttamaan noin hirveän remontin keskelle. Vain kellarista löytyy pieni tila, jossa on lattia ja jonne tulee vesi. Muualla ei ole edes ikkunoita.

TV2:ssa pyörii parhaillaan sarjan neloskausi. Ja mikä parasta, Areenassa on katsottavissa jopa neljän kauden jaksot: yhteensä 34 tuntia unelmakoteja.

Yle Teema & Fem klo 18.30