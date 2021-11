Kainuu

Tässäkö ratkaisu Kainuun lääkäripulaan? Tytti Tuppurainen (sd.) lisäisi nuorten lääkärien ohjausta: "Tämä on viesti, mikä pitää kuulla" – Antton Rönnholm (sd.) parantaisi työoloja: – "Johtamisen oltava fiksusti järjestettyä"

Julkaistu: 27.11.2021 klo 18:19

Tuppurainen (sd.) ja Rönnholm (sd.) vierailivat lauantaina Kajaanissa ja Sotkamossa SDP:n Oulun piirikokouksen merkeissä. He painottavat, että aluevaltuustolla tulee olemaan paljon valtaa sote-asioiden ratkaisuissa. Hallituksen ja pääministerin saamaan kritiikkiin he vastaavat, että viiden puolueen yhteistyö on sujuvaa ja valtion velanotto hallinnassa. Kokoomuksen vaihtoehtobudjetin rakenneuudistuksia he luonnehtivat "vastuuttomiksi".