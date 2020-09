Tästä puhe: Kannatatko oppivelvollisuusiän nostoa?

Tämän viikon puhenaiheemme on oppivelvollisuuslaki. Hallitus on linjannut yhdeksi tärkeimmäksi tavoitteekseen oppivelvollisuusiän nostamisen nykyisestä 15 vuodesta 18 vuoteen.Tavoitteena on, että jokainen peruskoulun päättävä suorittaa toisen asteen koulutuksen. Lakiesitys on parhaillaan lausuntokierroksella ja eduskunnalle se on tarkoitus antaa lokakuun alussa. Voimaan muutokset tulisivat ensi vuoden elokuun alussa.

Mitä mieltä Sinä olet siitä, attaisiko pakkolaki ns. koulupudokkaiden vähentämiseen? Vai olisiko järkeväämpää pistää paukkuja jo varhais- ja perusopetuksessa niiden auttamiseen, joilla on oppimisvaikeuksia?

Kerro meille, onko Sinulla kokemuksia aiheesta omasta tai lähipiiristä. Ja millaista jatko-opintojen tulisi mielestäsi olla? Entä, onko juuri nyt koronakriisin aiheuttamien talousvaikeuksien ja sote-uudistuksen keskellä oikea aika uudistaa oppivelvollisuuslakia?