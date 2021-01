Tästä puhe: Koronavuosi 2020 pakotti etätöihin – se voi vaikuttaa veroihisi

Viime keväänä alkanut koronaviruspandemia hääti monen suomalaisen työpaikaltaan tekemään töitä kotioloissa. Alkukesän arvion mukaan reilut miljoona suomalaista siirtyi etätöihin.

Etätyö vaikuttaa tietysti myös verotukseen. Etätyön vähennysoikeutta on laajennettu, ja käytännössä se näkyy työhuonevähennyksessä. Työhuonevähennys koskettaakin nyt selvästi suurempaa joukkoa kuin aiemmin.

Työhuonevähennyksen enimmäismäärä on 900 euroa. Sitä voi hakea, kun etätyötä kertyy yli 50 prosenttia työpäivien kokonaismäärästä. Vuodelta 2020 voi ilmoittaa myös satunnaisesta etätyöstä. Se on vähennys, joka on käytössä nyt ensimmäistä kertaa. Satunnaisesti etätyötä tekevän työhuonevähennys on 225 euroa.

Kainuun Sanomien puheenaiheena on tällä viikolla verotus laajemminkin. Käsittelemme lähipäivien jutuissa verotusta paitsi palkansaajien myös kuntatalouden kannalta.

