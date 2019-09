Tästä puhe: Kotihoidon kaaos - hoitajat väsyvät työtaakan alle

Kotihoidon työntekijät Kainuussa ovat kovilla jatkuvasti kasvavan työtaakan alla. Kiire, epäinhimillinen työtahti, entistä huonokuntoisemmat hoidettavat yhdistettynä Kainuun soten säästöpaineisiin ajavat jaksamisen äärirajoille.

Hoitajat ovat huolissaan potilas- ja työturvallisuudesta. He puhuvat inhimillisen hoidon alamäestä.

Kainuun Sanomat haastatteli useita kotihoidossa työskentelevää hoitajaa eri puolilta Kainuuta. He kertovat työstään nimettömänä, koska pelkäävät seurauksia, jopa työpaikkansa menetystä. Kiire nakertaa hoitajien jaksamista eri puolilla Kainuuta, mutta pahin tilanne on Kajaanissa.

Pelkoa on myös tulevaisuudesta. Uusi sairaala, jossa vuodepaikkoja on vähemmän ja osastoja on yhdistelty, tietää jatkossa yhä sairaampien ihmisten hoitoa kotona. Tähän ei kotihoidossa ei kuitenkaan ole varauduttu, ja se on alkanut hoitajien mukaan näkyä valtavana asiakasvirtana.

Hoitajat kokevat, että heidän jo pidempään jatkunut hätähuutonsa on kaikunut kuuroille korville. Asiaa on sittemmin nostettu esiin myös yleisönosastokirjoituksilla.

Hoitajat vaativat muun muassa hoitajamitoituksen nostamista, jotta asiakkaille jäisi enemmän aikaa. Nykyinen hektinen työtahti tarkoittaa kiireisiä käyntejä vanhuksen luona - joskus se voi tarkoittaa alle viiden minuutin pyrähdystä.

Kotihoito on Kainuun Sanomien tämän viikon puheenaihe, johon toivomme myös sinun ottavan osaa. Millaisia kokemuksia sinulla on siitä omaisena, työntekijänä tai hoidettavana? Mitä asioiden petraamiseksi voisi tehdä? Millaisena näet vanhusten hoidon tulevaisuuden Suomessa ja Kainuussa? Huolettaako oma vanhuus?