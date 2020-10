Tästä puhe: Ovatko ikääntyneet rasite vai rikkaus?

Tällä viikolla vietetään Vanhustenviikkoa teemalla: On onni vanheta.

Viikon aikana myös annetaan neuvoja siihen, miten vanhenemiseen tulisi varautua.

Kainuussa väestörakenne on vinoutunut ja ikääntyneitä on suhteessa paljon. Huoltosuhde on vinoutunut.

Onko vanhentuminen yksilölle tai ympäröivälle yhteisölle sinusta rasite vai rikkaus?

Oletko itse varautunut vanhenemiseen?