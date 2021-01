Tästä puhe: Puu yleistyy myös kerrostalojen materiaalina – korkeiden puukerrostalojen rakentamisen selkeä markkinajohtaja löytyy Kainuusta

Taloja, kerrostalojakin, tehdään taas Suomessa entistä enemmän puusta. Yksi syy on ilmastonmuutoksen vastainen taistelu: puu on rakennusmateriaalina ilmastohyvis, keino vähentää rakentamisesta koituvia hiilidioksidipäästöjä.

Puu alkaa korvata betonin kerrostaloissakin, ja korkeiden puukerrostalojen rakentamisen selkeä markkinajohtaja Suomessa löytyy tällä hetkellä Kuhmosta: Elementti Sampo Oy.

Sampon tehtaalta lähtevät muuttovalmiit huoneistot, joista kerrostalo kootaan paikan päällä. Huoneistoja valmistuu Kuhmossa joka päivä 2–3.

Puurakentamisen lisääntymisellä on merkitystä paitsi ympäristölle myös Suomen kansantaloudelle.

– Puurakentaminen siirtää merkittävän osan työstä rakennustyömaalta tehtaalle eli käytännössä kasvukeskuksista haja-asutusalueelle, tässä tapauksessa Kainuuseen ja Kuhmoon. Iso osa koko prosessin vaatimasta työstä jää alueelle, jossa puuteollisuus on vahvaa, huomauttaa Elementti Sampon pääomistajiin kuuluva Juha Virta .

Asiantuntijoiden arvioiden mukaan puukerrostalojen lukumäärä nelinkertaistuu ja markkinaosuus tuplaantuu Suomessa seuraavan kymmenen vuoden aikana.

Puutuoteteollisuudella on Kuhmossa pitkät perinteet, ja se on vuosien saatossa kehittynyt merkittäväksi alan osaamiskeskittymäksi. Puualan yritysverkosto on kaupungissa tärkeä työllistäjä.

