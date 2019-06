Tästä puhe: Rantapuiston piknik sateenkaaren väreissä - Kainuun Pride-tapahtuma ensi viikonloppuna

Helsingin Pride-viikko päättyi tänään, mutta Kainuussa tapahtuma järjestetään tulevana viikonloppuna.

Pride on järjestetty Kajaanissa vuodesta 2016 saakka, ja se on samana vuonna perustetun Kainuun Setan suurin yksittäinen tapahtuma. Viime vuoden tapahtumassa oli mukana noin 200 ihmistä. Päätapahtuma on lauantaina Rantapuistossa järjestettävä piknik, jossa on musiikkiesityksiä ja muuta ohjelmaa. Seta järjestää Priden yhteydessä myös vertaistukikeskustelun, jossa voi keskustella sateenkaarevuuteen liittyvistä asioista.

Kainuun Setan puheenjohtaja Taija Kovalainen kertoo, että Pride on vertaistukitapahtuma, joka tuo sateenkaarevat ja sateenkaarevuutta tukevat ihmiset yhteen.

Kainuun Seta on ihmisoikeusjärjestö, jonka tavoitteena on ajaa ihmisoikeuksien toteutumista seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoli-identiteetistä tai sukupuolen ilmaisusta riippumatta. Järjestössä on noin 20 ihmistä.

Kainuun Sanomien viikon puheenaiheena ovat sukupuolivähemmistöt ja tasa-arvoiset ihmisoikeudet.

Miten ihmisoikeudet mielestäsi toteutuvat Suomessa ja Kainuussa?

Ovatko ihmiset tasa-arvoisessa asemassa seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoli-identiteetistä tai sukupuolen ilmaisusta riippumatta?