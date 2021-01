Tästä puhe: Rikollisuus muuttuu – nettipetoksia ja huumausainerikoksia yhä enemmän myös Kainuussa

Huumausainerikosten määrä nousee myös Kainuussa. Huumeiden vaikutus näkyy myös väkivaltarikoksissa ja rattijuopumuksina, joista yhä useammassa päihdyttävänä aineena ovat huumeet.

Kainuulaisten on syytä varovaisuuteen myös netissä. Nettipetokset lisääntyvät ja usein silloin on usein kyse siitä, että myydään ja peritään raha tavarasta, jota myyjällä ei ole. Liikkeellä on muitakin, usein vakuuttavilta kuulostavia huijareita.

Mikä sinun tuntumasi on rikollisuuteen Kainuussa? Oletko törmännyt huumeisiin tai epärehelliseen kaupankäyntiin netissä?

Alkavan viikon puheenaiheena Kainuun Sanomissa on rikollisuus. Kerromme myös, millä tavoin poliisin resurssit vahvistuvat Kainuussa.