Taustatyön luja luottoketju – Esa Sirviö, Eino Kiiveri ja Pentti Röntynen ovat ahkeroineet pitkään kajaanilaisen edustuskiekkoilun hyväksi

Jääkiekko on tunnetusti roolipeli. Hyvä joukkue tarvitsee menestyäkseen niin tähtiä kuin duunareitakin. Yhden tehtävänä on tehdä maalit, toisen työ on estää vastustajaa niitä tekemästä. Kun roolit sovitetaan onnistuneesti yhteen, syntyy myös tulosta.

Työ kaukalossa vaatii…