Tavistanssit: Tanssi sujuu kuin valssi

Tanssii tavisten kanssa -hyväntekeväisyystapahtuma valloittaa tanssilattiat jo yhdeksännen kerran. Tänä vuonna tavistanssijoina lanteitansa keinuttavat näyttelijä, dragartisti, kaupunginjohtaja, yrittäjä, toimitusjohtaja, museonjohtaja, ja rehtori. Koti-Kajaani esittelee parit tässä juttusarjassa.

Esittelyvuorossa toisena ovat PKY Travelin toimitusjohtaja Petri Makkonen ja tanssinopettaja Anna Heikkinen .

Oppilas Petri Makkonen:

Miltä nyt tuntuu?

Ahdistaa aikalailla.

Miksi lähdit mukaan tavistansseihin?

Kun en älynnyt, mihin oikein tuli taas lupauduttua.

Mikä on tavismaisinta sinussa?

Ulkoinen habitus.

Millaisen kappaleen valitsette?

Me teetätimme oman biisin erään erittäin arvostetun suomalaisen DJ:n toimesta.

Oletko tanhupallo, discopallo vai kumipallo?

Talipallo kuvastaisi parhaiten.

Mikä tanssimisessa on vaikeinta ja mikä helpointa?

Vaikeinta on muistaa eri liikkeiden järjestys. Helpointa on musiikin kuuntelu.

Miten paljon harjoittelette? Miten harjoittelu sujuu?

Me olemme harjoitelleet vasta pari kertaa omien työkiireiden vuoksi. Tanssi sujuu kuin valssi. Valitettavasti meidän tanssilaji ei ole valssi.

Mille sijalle päädytte? Miksi?

Voitetaan. Luoja tietää, vaan ei kerro.

Opettaja Anna Heikkinen:

Mitä tästä tulee?

Hyvää koitamme, mutta parempaa tuppaa tulemaan! Saapa nähdä, yllätämme jatkuvasti myös itse itsemme.

Miten paljon harjoittelette?

Harjoittelussa laatu on korvannut määrän. Pienet tauot harjoituskertojen välillä ovat kyllä toimineet, kun asiat ovat saaneet muhia rauhassa. Eivätkä asiat ole unohtuneet, vaan on ollut helppo jatkaa siitä, mihin edellisellä kerralla on jääty.

Mikä tanssilaji tai kappale kuvailee harjoittelunne sujumista?

Bossanova voisi kuvata sitä letkeyttä, runsautta ja trooppista rytmikkyyttä mitä harjoitustilanteissa koemme.

Mihin yleisön kannattaa kiinnittää huomio esityksessänne?

Hmm, toivottavasti yleisö saa vain nauttia ja rentoutua esityksemme äärellä. Ehdottomasti huomion arvoista on toki musiikki, joka on varta vasten tilattu tätä tilaisuutta varten.