Kainuu

Tavoitteena massiivisesti lisää tuulivoimaa – Voimaloiden koon kasvu lisää kiinnostusta rakentaa sisämaahan

Julkaistu: 25.8.2020 klo 7:06

Tavoitteena on, että Kainuussa on 410 teollisen kokoluokan tuulivoimalaa vuonna 2035. Tuulivoimayhtiöiden kiinnostus sisämaahan on lisääntynyt, kun voimaloiden koko ja hyötysuhde on kasvanut.