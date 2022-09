Teatteriarvio: Uupumusesitys herättää toivon, vaikka tunnelma jää ohueksi

Teatteri

Vaara-kollektiivi: Rats in the ceiling – uupumuksen mielenmaisemia

★★★

Ohjaus: Emilia Hyvönen

Aika ei voisi olla otollisempi Vaara-kollektiivin uupumusta käsittelevälle Rats in the ceiling -esitykselle. Loppuunpalaminen on tässä maailmanajassa enemmän…