Teatterinjohtaja vastaa ohjelmistoon tyytymättömälle eläkeläiselle: Kajaanin teatteri erottuu edukseen

Arvoisa Juhani Nissinen, joka puhuttelit minua Mielipide-palstalla( KS 30.9.), Vasemmistoliiton järjestämässä teatterikeskustelussa kaupungintalolla 16.9. sekä lukuisissa kirjeissä ja viesteissä viime vuosina, kiitän mielenkiinnostasi Kajaanin kaupunginteatteria kohtaan.

Olet julkisesti ihmetellyt, miksi en ole vastannut kirjeisiisi, "eikö tiedottaminen ole teatterin tehtävä?". Joka kerran, kun saan postia, harkitsen ja tarvittaessa keskustelen teatterin tiedotuksen kanssa, onko vastaamiseen aihetta. Viestiesi naljailuun sortuva sävy on johtanut päätelmään, että aihetta enempään keskusteluun ei ole ollut, että viestien sisältönä on pikemmin ollut pilkallisuus ja retoriikka, ei niinkään asiallinen keskustelu.

Nyt kuitenkin katsoin vastaamisen tarpeelliseksi, näiden nimelläni puhuttelujen jälkeen. Huomautan kuitenkin, ettei tiedottaminen tarkoita teatterissamme yksityistä kirjeenvaihtoa eikä valitettavasti ole edes mahdollista varsinaisten työtehtävien vuoksi. Tätä vastausta kirjoitan yöllä, koska niin päätin, koska päiväsaikaan en ole ehtinyt.

Ihmettelen ilmoittautumistasi kaikkien eläkeläisten äänitorveksi, kun kerrot heidän puolestaan, ettei ohjelmistomme ota huomioon vanhempia katsojia. Yleisöpalaute on enimmäkseen päinvastaista ja myös lipunmyyntitilasto kertoo toista. Eläkeläisliput menevät hyvin kaupaksi.

Myös kaupungintalon tilaisuudessa yleisön edustaja ilmaisi eroavan mielipiteensä. Viime vuosina eläkeläiset ovat ostaneet paljon lippuja mm. esityksiin Tarkastaja tulee! ja Laila -musiikkikuvaelmaan.

Kaikkea ohjelmistoamme ei toki ole suunnattu erityisesti eläkeläisille, enimmäkseen koetamme ottaa huomioon laajemman katsojakunnan ja vain jokin yksittäinen esitys saatetaan kohdistaa juuri jollekin tietylle ryhmälle, kuten lapsille, nuorille, vanhuksille jne.

Olen kuvitellut, että isompi haasteemme onkin saada nuoret käymään teatterissa. Joka tapauksessa silloin koen meidän onnistuneen, kun esitykset kiinnostavat kaikenlaisia katsojia.

Arvostelet teatteriamme omaleimaisuuden puutteesta. Kyseenalaistan kritiikkisi. Jos katsoo suomalaisten kaupunginteattereiden ohjelmistoja, Kajaanin teatteri erottuu edukseen. Suomalaisia teatteriohjelmistoja vaivaa yleisesti samojen näytelmien kierrättäminen ympäri maata, mutta Kajaanin teatteri on poikkeus.

Ohjelmistossamme on yleensä eri näytelmät kuin lähiteattereilla ja paljon kantaesityksiä sekä vuosittain jokin paikallisesta teemasta nouseva esitys. Myös komedioita tehdään säännöllisesti. Näitä kaikkia on teatterin asiakaskyselyissä myös eniten toivottu ja näistä teatteri on myös valtakunnallisesti palkittu.

En näe, miten kirjeissä minulle esittelemäsi Helsingin kaupunginteatterin ohjelmistot tai viittaukset Kansallisoopperan visuaaliseen loistoon auttaisivat lisäämään Kajaanin teatterin omaleimaisuutta. Tai viittaus Suomussalmen menestyksekkääseen kesäteatteriin, joka on tiettyjen piirien mieluinen lyömäase, kun teatteriamme "opetetaan".

Siihen voi vain todeta, että rinnastuksessa on kaksi ongelmaa: ensinnäkin kesäteatteri on lajina aivan muuta kuin kaupunginteatteritoiminta jo kylä- ja talkoohenkensä ja kesämiljöönsä vuoksi, ja lisäksi Suomussalmen tapa olkoon heidän ylpeydenaiheensa, eipä lähdetä jäljittelemään ja omimaan sitäkään. Jännä muuten, että suomussalmelaiset kuuluvat kovasti arvostavan Kajaanin teatteria...

Toivon , että sinä, Juhani, ja kaikki muut teatterista kiinnostuneet jaksatte uskoa, että taiteelliset ja tuotannolliset ratkaisut teatterissamme tehdään huolellisen pohdinnan tuloksena, monet osatekijät huomioon ottaen ja paikallista teatterinkävijää arvostaen.

Teatterissa on myös monta tuotannollista kysymystä, jotka kaikki vaikuttavat siihen, mitä tehdään. Näistä vähäisin ei ole toimitilan ja sen teknisen varustuksen asianmukaisuus. Toinen merkittävä asia tuotannollis-taiteellisissa ratkaisuissa on henkilökunnan riittävyys, ammattitaito ja jaksaminen. Viimeisintä edistää suuresti kannustava ja aidosti kiinnostunut palaute, joka ei sorru pilkkaan ja ivaan.

Kajaanin kaupunginteatterin puolesta

teatterinjohtaja

Helka-Maria Kinnunen