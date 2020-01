Tehtaan jälkeen: EU-hanke tehtaan jäljillä

Ison tuotantolaitoksen lopettaminen syö merkittävän osan pienen paikkakunnan elinvoimasta. Korvaavia mahdollisuuksia on vähemmän kuin suuremmissa kaupungeissa. Tuotannon lakatessa ja purkautuessa aletaan jännittää, miten aiempi toimeliaisuus ja tarkoituksenmukaisuus korvautuvat. Tuleeko tilalle uutta toimeliaisuutta vai jotain taantuman varjopuolia? Kysymystä pohditaan lopuillaan olevassa EU-hankkeessamme Valoisa tulevaisuus (Bright Future), jossa Kajaanin ohella tarkasteltiin samantapaisia kohteita Sloveniasta, Englannista, Hollannista ja Romaniasta.

Paitsi ison työllistäjän ja verotulojen lähteen paikkakunnat menettävät monien arkisten tarpeiden ja palvelujen tuottajan. Tehdaspaikkakuntien asukkaat muistelevat usein lämmöllä yhtiön ’isällistä’ ohjausta ja huolenpitoa terveydenhuollosta kulttuuririentoihin. Puhutaan joukkosydämenlyönneistä, jota lävistävät koko yhteisön niin onnettomuuksien kuin vaikkapa juhlien tapauksessa. Tällainen voi vahvistaa ryhmään kuulumisen tunnetta mutta synnyttää samalla vahvaa ulkopuolisuuden tunnetta niiden piirissä, jotka eivät suoraan kytkeydy teolliseen toimintaan.

Kulttuurituotteet TV-sarjoista kirjoihin ovat vahvistaneet mielikuvaa ruosteisista ’aavekaupungeista’, joissa miljöötä hallitsevat käyttämättömät teollisuushallit ja yhteisöä yleinen apatia ja tarpeettomuuden tunne. Sellaista kuvatessaan talousmaantieteilijät ovat käyttäneet termiä ’paikat, jotka eivät merkitse mitään’. Roolin menettäminen valtakunnallisesti ja maailmanmarkkinoillakin saattaa olla paikallisyhteisölle traumaattista ja aiheuttaa katkeruutta todellisia tai oletettuja syyllisiä kohtaan. Samalla sen on koettu olevan polttoainetta yleiseurooppalaiselle radikalismille.

Kun katsoo Kajaania tai sen poliittista karttaa, kovin dramaattista jälkitraumaa on vaikea havaita. Hankkeemme ilmentääkin hyvin paikallisen reaktion ja sopeutumisen suurta vaihtelua Euroopan sisällä. Vaihtelu johtuu siitä, että teolliset yhteisöt kytkeytyvät eri kulttuuripiireissä yhteiskunnalliseen ympäristöönsä monilla eri tavoin. Globalisaatio on kovin erilainen tekijä entiselle sosialistiselle sankarikaupungille, brittiläiselle hiilikaivoslakoissa marinoidulle kaupungille ja pohjoisen teollistamispolitiikan etuvartiolle.

Paikallisyhteisöillä on ymmärrettävä tarve ’merkitä jotain’. Menetetty merkitys, teollinen menneisyys, on pienissä ja harvojen tulonlähteiden kaupungeissa usein luontevin valinta tulevaisuuden suunnittelun pohjaksi. Tämä näkyy kaupunkien strategioissa, paikallisten yritysten markkinoinnissa ja elinkeinoelämän puitteiden rakentamisessa. Outokummun entisessä kuparikaivoskaupungissa kulttuuri on uutta kuparia, Heerlenin hollantilaisessa hiilikaivoskaupungissa ideat uutta hiiltä.

Yritys sopeutua uuteen maailmaan onkin useimmiten sekoitus perinteistä uskoa ja uutta retoriikkaa. Kajaanissa sulassa sovussa esiintyvät kekkoslainen hajasijoituskertomus ja urbaani tietotalouspuhunta. Lopulta tärkeintä näyttää silti olevan koko yhteisön muutoskyky, ei sen yksittäisten jäsenten tai toimialojen menestys. Siksi pitää tarkastella, millaisia muistijälkiä mennyt teollisuus kuhunkin väestönosaan on jättänyt ja miten ihmiset kokevat heitä kohdellun suuren muutoksen hetkellä.

Kirjoittaja on YTT, ympäristöpolitiikan yliopistolehtori ja kulttuuripolitiikan dosentti. Hän johtaa jälkiteollisten paikkakuntien sosiokulttuurisiin rakenteita ja vaihtoehtoja vertailevaa EU-projektia Suomen osaa, tapauskohteenaan Kajaani.

