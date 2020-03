Tehtaan jälkeen: Tehdasmenneisyys kajaanilaisessa mielikuvituksessa

Kajaanin kehityksen moderniksi kaupungiksi voi juurtaa kaikkein eniten vuonna 1907 perustettuun Kajaanin Puutavara Osakeyhtiöön ja sen taloudelliseen voimaan. Ennen paperitehtaan perustamista Kajaani oli reilun tuhannen asukkaan kylämäinen puukaupunki, jonka ihmiset olivat monella tapaa kiinni maataloudessa. Tehtaisiin kiiruhtavien työläisten sijaan lehmät suunnistivat aamuisin talojen pihapiireistä kohden kaupungin lähiympäristön niittyjä.

Vasten tätä menneisyyttä voi hyvin sanoa, että yhtiöstä muotoutui vuosikymmenten saatossa kaupungin historiaa muovannut vallankumouksellinen voima. Yhtiö tarvitsi toimiakseen työläisiä ja koulutettua työvoimaa, teollista infrastruktuuria. Kaupunki kasvoi ja sai yhtiön rakentamana sähköt ja paljon muuta. Kaupunkikuva ja rakentaminen muuttuivat.

Suhteellisesti suurimmillaan leivän isän rooli kaupungissa lienee ollut sotien jälkeen, jolloin yhtiön palveluksessa oli suoraan tuhansia ihmisiä ja tehdasalueen vuoronvaihto oli varsinainen vuorovetten marssi tehtaan porteilla.

Suhteessa siihen miten suuri yhtiön merkitys on Kajaanille ollut, tehdasmenneisyys ei kuitenkaan hallitse kajaanilaista identiteettiä tai kuvaa Kajaanista. Historiakuvan näkökulmasta voisi jopa sanoa, että välillä tuntuu, että Kajaani on osittain jopa unohtanut tehdasmenneisyytensä. Täällä ei ole Varkauden tapaan tehdasyhdyskunnan historiaa valaisevia opastetauluja eikä kukaan sellaisia tunnu kaipaavaankaan. Matkailuoppaat eivät tarjoa tilattavaksi erityistä teemakierrosta tehdasaiheella. Tehdasmenneisyys ei myöskään korostu ylitse muun Kainuun Museon perusnäyttelyssä, saati ihmisten puheissa. Tehtaan lakkauttamisesta ei lopulta myöskään muodostunut tarinaa yhteisön tragediasta ja lopusta, kuten on käynyt monilla muilla entisillä tehdaspaikkakunnilla.

Syitä miettiessä mieleen tulee tietysti se, että kaupunki monipuolistui sotien jälkeisinä vuosikymmeninä monella tapaa ja kaupunkiin ja sen ympärille syntyi muutakin merkittävää taloudellista toimintaa. Tehtaan lakkauttaminen ei siten vienyt läheskään kaikkea ja lakkauttamiseen liittyvä tragedian loukko vältettiin viimeistään Renforsin rannan onnistuneiden rakennemuutosjärjestelyiden myötä. Tehdasalueesta ei tullut hylättyä ja rapistuvaa muistomerkkiä vaan uuden toiminnan näyttämö. Paperitehtaan lakkauttaminen ei myöskään tarkoittanut teollisuuden aikakauden loppua Kajaanille. Kaupungin talousalueella on edelleen suurteollisuutta mm. kaivos- ja ratikkateollisuuden muodossa. Muutakin jalostavaa ja valmistavaa teollisuutta löytyy ja uuteen aikakauteen on astuttu esimerkiksi supertietokoneiden ja peliteollisuuden kautta.

Täällä asuvana miettii välillä, että onko Kajaanilla selkeää identiteettiä tai tarinaa itsestään. Varovaisinkin mieli voi kuitenkin vastata, että ainakaan se tarina ei ole tarina ruostevyöhykkeen hiipuvasta tehdaspaikkakunnasta.

Tehtaan jälkeen -kolumnit liittyvät jälkiteollisten paikkakuntien sosiokulttuurisiin rakenteita ja vaihtoehtoja vertailevaan EU-projektiin, jonka tutkimuskohteena Suomessa on Kajaani. Kirjoittaja on kajaanilain en teatteriohjaaja ja tapahtumatuottaja.